Segunda semana de gira universitaria sigue demostrando que la juventud no está perdida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante esta segunda semana de la gira, Nathalie Hazim y Gabriel Pagan ofrecieron una gran variedad de shows llenos de energía y emoción.

Cada presentación fue única y especial, ya que los artistas se entregaron por completo al público. Desde dedicatorias emotivas de las canciones, parejas enamoradas en el escenario jurándose amor eterno con las melodías de Nathalie Hazim hasta jovencitas emocionadas por bailar al son del merengue contagioso de Gabriel, detalla una nota de prensa enviada este viernes.

El público universitario recibió con gran entusiasmo cada actuación, y no dudó en corear cada una de las canciones. Nathalie Hazim y Gabriel Pagan se sintieron muy agradecidos por el cariño y la pasión que recibieron en cada concierto.

Además, los artistas tuvieron la oportunidad de conocer a muchos estudiantes en los diferentes campus universitarios.

Interactuaron estrechamente con ellos, compartiendo sus historias y mensajes de inspiración y motivación.

La gira universitaria ha contado con un gran equipo de profesionales bajo la producción de Cifre Entertainment, en sus distintas áreas logrando el impacto requerido y contando con el gran apoyo de marcas como Banreservas, Fiat, AFP crecer, Seguros Crecer, Ever Go, Coral Hospitality corporation con Xeliter, Coral Costa Caribe y Green One Puerto Plata, Room Grupo Creativo, que han dicho presente y creen en el desarrollo del ser humano a través del arte y la cultura, exponenciando además nuestra bandera.

Nathalie Hazim y Gabriel Pagan han convertido en un verdadero éxito este proyecto, gracias al apoyo y la respuesta positiva del público universitario. Los artistas se están divirtiendo, han reído y disfrutando de cada momento, y esperan continuar con el resto de la gira con la misma energía y entusiasmo donde el arte y la cultura han dicho presente cada noche.