Segunda prueba de paternidad dice Fernando Villalona no es padre de joven Ana Carolina

Quiero informar por esta vía que nuevamente fuí sometido a una prueba de ADN por la jóven Ana Carolina, quien el pasado 11 de Junio acepté hacerme la prueba de paternidad voluntariamente en el laboratorio Patria Rivas, por la que dió un 0%. Pero ella no quedó conforme con los resultados con lo que procedió a someterme a otra prueba y esta fue por la sangre bajo una demanda, el dia 17 de Octubre en el laboratorio Referencias que se encuentra en la clínica Abreu. Hoy 05 de Noviembre se reveló por medio a la audiencia que soy nuevamente 0% el padre biológico de esa jóven , la séptima sala de asuntos de familia se reservó el fallo para ser dado en la próxima sentencia. Con esta información doy por cerrado este capitulo. Bendiciones