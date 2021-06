Según politóloga el Parlacen “en ocasiones es refugio de corruptos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La politóloga y activista social, Silvia Soto Fernández, consideró este sábado que el país no debería formar parte del denominado Parlamento Centroamericano (Parlacen), al asegurar que no aporta a la democracia y que “constituye un estratégico refugio para que políticos y funcionarios corruptos, se protejan bajo la sombrilla de la inmunidad que le proporciona la entidad”.

Soto Fernández catalogó al Parlacen como “un gran elefante blanco” y destacó que el mismo no ha incidido en los procesos de integración de la región, pues sus decisiones solo constituyen propuestas y recomendaciones, ya que no son vinculantes (obligatorias) para los Estados-Parte.

Señaló que dentro de las funciones del referido organismo se encuentran servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área Centroamericana, además, impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos.

Aseguró que le sale muy costoso “a un país pobre como el nuestro, tener que subsidiar salarios y viáticos a 20 diputados equivalentes a US$ 4, 658 mensuales, distribuidos en US $1,200 de salario y US$ 2,800 que equivale por cada diputado que multiplicado por 12 representan a US$ 58,896, equivalente a RD$3, 241,968 por cada diputado, para un total de RD$64,983, 9360 al año, al valor de la moneda actual”.

Mediante un comunicado de prensa, dijo que “la figura del diputado del Parlacen, además es ilegal, pues viola la resolución 58/2020”.

Consideró que esta posición en el país ha sido utilizada en la mayoría de los casos, como premio de consolación a algunas figuras políticas que no fueron tomados en cuenta en otros espacios, o a ciertas figuras que han hecho importantes aportes históricos o coyunturales en el plano político, pero, que se niegan a dar paso al relevo generacional o de otras figuras que también poseen el perfil y los méritos.

Destacó que el organismo está compuesto además del país, por Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes tienen una representación de 20 diputados cada uno, haciendo un total de 120.

