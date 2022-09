Según peledeístas Danilo realizó mejores gobiernos que Leonel; Francisco el aspirante de mayor confianza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sensus, empresa experta en imagen, hizo pública una encuesta de imagen política donde mide figuras políticas del Partido de la Liberación Dominicana y, en el marco de la consulta ciudadana, a los seis aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD.

Danilo Medina, presidente del PLD, ante la pregunta de cómo calificaría su gestión como presidente de la organización, los peledeístas calificaron con un 26 % como excelente, un 46 % como buena, para una valoración positiva de 72 %, mientras un 16 % opina es regular, apenas un 7 % dice es mala y un 5 % no opinó.

En un comunicado de este miércoles la empresa detalló que Charlie Mariotti, ante la pregunta de cómo calificaría su gestión como secretario general de la organización, el 23 % de los peledeístas la calificó como excelente, un 42 % como buena, para una valoración positiva de 65 %, mientras un 18 % opina es regular, un 12 % dice es mala y un 5 % no opinó.

Ante la pregunta: “¿Cuál consideras ha sido el mejor presidente del PLD en los últimos 20 años?”, un 81 % manifestó que Danilo Medina y un 19 % que Leonel Fernández.

La consulta morada

De cara a la consulta ciudadana que realizará el PLD el próximo 16 de octubre, se midieron los seis aspirantes a la consulta.

Al preguntar cuál era el/la aspirante más reconocido, Margarita Cedeño obtuvo un 92 %; Francisco Domínguez Brito un 71%; Abel Martínez un 42 %; Karen Ricardo un 21 %; Maritza Hernández un 5 %, y Luis de León un 2 %.

Ante la pregunta: “¿Cuál consideras es el/la aspirante con mayor tasa de aceptación?”, Francisco Domínguez Brito obtuvo un 96 % de aceptación y un 4 % de no aceptación; Margarita Cedeño obtuvo un 89 % de aceptación y un 11 % de no aceptación; Abel Martínez obtuvo un 52 % de aceptación y un 48 % de no aceptación; Karen Ricardo obtuvo un 17 % de aceptación y un 83 % de no aceptación; Maritza Hernández obtuvo un 3 % de aceptación y un 97 % de no aceptación; y Luis de León alcanzó un 2 % de aceptación y un 98 % de no aceptación.

Al momento de preguntar sobre el nivel de confianza que generan los aspirantes presidenciales, los resultados fueron los siguientes: Francisco Domínguez Brito tiene 98 % de confianza y un 2 % de no confianza; Margarita Cedeño un 89 % de confianza y un 11 % de no confianza; Karen Ricardo un 41 % de confianza y un 51 % de no confianza; Abel Martínez un 23 % de confianza y un 77 % de no confianza; Maritza Hernández un 18 % de confianza y un 82 % de no confianza; y Luis de León genera un 10 % de confianza y un 90 % de no confianza.

Cuando se le cuestionó a los encuestados cuál consideraba era la o el aspirante con mejor reputación, el resultado fue el siguiente: Domínguez Brito lidera con un 42 %; Margarita Cedeño, un 22 %; Karen Ricardo, un 16 %; Maritza Hernández, un 8 %; Luis de León un 7 %, y Abel Martínez apenas obtuvo un 5 %.

Ante la pregunta: “¿Cuál consideras es que es la o el representante con los ideales del PLD y Juan Bosch?”, Domínguez Brito lidera con un 46 %; Margarita Cedeño obtuvo un 23 %; Karen Ricardo un 12 %; Abel Martínez un 9 %; Luis de León un 8 %, y Maritza Hernández apenas un 2 %.

Ficha técnica

Esta encuesta de imagen pública y política fue realizada del jueves 8 al 16 de septiembre de 2022, realizada a adultos mayores de 18 años de edad con un alcance a las 32 provincias del país. La muestra de encuestados fue de 2,350 dominicanos peledeístas de ambos sexos. La encuesta tiene un nivel de confianza de un 96 % y un margen de error de 2.1 %.

En torno a quién de los seis aspirantes tiene mejor gestión de medios, mejor comunicación en redes sociales, mejores piezas comunicacionales, mejor línea gráfica y concepto de campaña, Francisco Domínguez Brito encabeza el primer lugar y el segundo lugar se lo disputan los equipos de comunicación de Margarita Cedeño y Karen Ricardo.

