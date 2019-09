Según encuestadora Sigma Dos RD, Gonzalo supera en 6 puntos a Leonel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Según los resultados de la firma encuestadora Sigma Dos República Dominicana , con relación a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el próximo seis de octubre, el precandidato Gonzalo Castillo aventaja al también aspirante presidencial con 6 puntos, durante un estudio realizado los días 19 y 21 de septiembre.

Según reveló Mayjo Gutiérrez, directora de la firma encuestadora si hoy fuesen las primarias del PLD, el 40.6% de los votantes dominicanos votaría por Gonzalo Castillo frente al 34.7% que lo haría por Leonel Fernández, un 20.2% de la población dice que no votaría en este escenario y un 4.5% de los encuestados no contestó la pregunta.

Otro de los datos que revela la encuesta es que, del total de los votantes dominicanos, un 55.4% afirma que tiene la intención de participar en las elecciones primarias abiertas para elegir a los candidatos del PLD, un 39.9% dice que no votará en las primarias del PLD y un 4.7% no responde.

Buenas expectativas ante la gestión de Gonzalo presidente

A la hora de emitir una opinión sobre si la gestión presidencial de ambos líderes sería buena para el país, son más los que confían en los buenos resultados de Castillo que en los de Fernández. Así, un 44.3% opina que la gestión de Gonzalo Castillo sería buena (mucho o bastante) para el país, frente a un 35.2% que opina eso mismo de Leonel Fernández. En cuanto a las opiniones negativas, es decir, consideran que su gestión sería poco o nada buena para el país, en el caso de Fernández sube hasta el 59.2% y se queda en el 43.4% en el caso de Castillo.

Ante la pregunta, ¿Cree usted que Gonzalo Castillo puede aportarle algo nuevo al país? El 55.8% de los dominicanos afirma que sí, mientras que un 33.6% considera que no y un 10.6% no tiene respuesta. Por el contrario, cuando se pregunta por Leonel Fernández, es una mayoría (52.3%) la que dice que no tiene nada nuevo que aportarle al país, para un 41.7% que cree que sí.

Una mayoría opina Fernández debió retirarse

Seis de cada diez dominicanos (el 58.7%) considera que Leonel Fernández debió retirarse de la contienda electoral frente a poco más de un tercio (el 36.4%) que opina que ha hecho lo correcto presentándose. Un 4.9% no tiene una opinión al respecto.

Adecuado el gasto de las campañas

Preguntando a los ciudadanos si les parece que el uso de la publicidad en esta pre campaña es excesivo o adecuado, una leve mayoría cree que es adecuado, un 48.2%, frente a un 45.8% que considera el gasto excesivo. Un 6% NS/NC.

En el caso concreto de la campaña de Gonzalo Castillo, un 47.3% cree que el gasto que está realizando en publicidad es adecuada, mientras que un 43.3% la considera excesiva. Un 9.3% NS/NC.

Gran satisfacción con la gestión del presidente Medina

El presidente Danilo Medina mantiene, en su último año de gobierno, una valoración muy positiva. Un 61.8% de los dominicanos valora el trabajo realizado por Danilo Medina de forma positiva (el 12.8% dice que muy buena y el 49% buena), mientras que un 34.5% tiene una opinión negativa (22% dice que mala y 12.5% muy mala). Un 3.8% se abstuvo de contestar (NS/NC).

Simpatía del electorado por partidos políticos

La encuesta refleja el apoyo de la mitad de la población al PLD. Como partido, mantiene una ventaja muy importante en cuanto a las preferencias de los electores con un 49.9% del electorado, mientras que un 32.8% se declara simpatizante del PRM y un 4.1% del PRD, el PRSC es el partido con menos simpatizantes, solo consigue el 1.3% de los encuestados. Un 6.8% de los electores dominicanos no tiene simpatía por ninguno de los partidos y un 3.6% no responde a la pregunta (NS/NC).

Ficha técnica del estudio

La encuesta fue realizada entre los días 19 y 21 de septiembre, con una muestra de 1.200 unidades, con un error general de +2,8%, para un nivel de confianza del 95% (dos sigma) y un p/q=50/50.

El universo son electores inscritos en el padrón de la JCE, con su cédula electoral vigente. La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares de las personas seleccionadas.

El método de muestreo es no probabilístico con cuotas para garantizar la representatividad de la muestra de acuerdo a la población de las provincias, controlando la edad y el sexo de los encuestados.

Para completar las 1.200 encuestas válidas se visitaron un total de 1.460 hogares, de los cuales en 150 no abrieron la puerta, en 70 hogares no se encontró quien cumpliera con las cuotas demográficas requeridas y 40 se negaron a participar en la encuesta.

La encuesta fue financiada por Domingo Espinal Collado, empresario Agropecuario e importador.

SIGMA DOS

Mayjo Gutiérrez es Directora de Sigma Dos República Dominicana, Directora de Alacop (Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos) en República Dominicana y Presidenta de ADEIMO (Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de mercado y Opinión).

Especialista en opinión pública y comunicación de gobierno. 25 años haciendo investigaciones de opinión pública en Sigma Dos, hasta 2014 en España y desde entonces en República Dominicana.

Cientos de encuestas publicadas en los medios de comunicación más importantes de España. Líder en estudios políticos en República Dominicana, donde trabajamos para diferentes instituciones y organizaciones políticas y sociales, brindando también apoyo en comunicación y asesoría.

