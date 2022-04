Según auditoría, Greybby Cuello violó ley y maniobró para que militares cobraran en Conani

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según auditoría de la Cámara de Cuentas, la esposa del general Juan Carlos Torres Robiou y exdirectora del Conani, Greybby Cuello, habría maniobrado para dejar cobrando en esa institución a un personal militar que no podía ser nombrado en esa entidad por ser militares de carrera.

La Cámara de Cuentas establece que el Ministerio de Administración Pública (MAP) desaprobaba que esos militares de carrera fueran designados en el Conani, y comoquiera Greybby Cuello los dejó cobrando en la entidad, pasándole por encima a los procedimientos administrativos.

Así, el 3 de marzo de 2022, la encargada Financiera del Conani, Florinda María Matrillé, comunicó lo dicho por el Departamento de Recursos Humanos en estos términos:

“En virtud de que la nómina no fue aprobada por tener cargos de carrera y ser un personal militar, por instrucción del Sr. Rafael Núñez de Aza y aprobación de la presidenta Cuello decidieron internamente asignarle los cambios de posición de Encargado de Seguridad de diferentes zonas, tomando ejemplos de otras instituciones, para así lograr el ingreso a nómina y que fueran aprobados por Contraloría, los mismos fueron rechazados nuevamente”.

“A pesar de que no fue aprobado por el MAP el ingreso de este personal militar, y no cobraron por nómina, tanto él [Núñez de Aza] como la presidenta [Greybby Cuello] decidieron no retirarse de la institución y continuar las funciones en sus respectivos cargos”.

Esos militares beneficiados fueron los siguientes: Roberto Acevedo Tejada, director Administrativo y Financiero; Rafael Núñez de Aza, encargado del Departamento Financiero; Rafael Arturo Vargas, encargado de la Sección de Compras y Contrataciones; José Javier Rosario Pimentel, encargado del Departamento Administrativo; César Antonio Rodríguez Valdez, encargado de la Sección de Transportación, y Diómedes Mejía Herrera, encargado de la Sección de Almacén y Suministros.

El coronel Rafael Núñez de Aza sale a relucir en el estudio de la Cámara de Cuentas. Ese oficial de la Policía está metido en el caso ‘Coral’, acusado de ser el mago financiero de la presunta mafia que operaba en las entrañas militares y que incluye al mayor general Adán Cáceres y compartes.

El organismo auditor detectó que, entre junio y agosto de 2020, se pagaron 170 mil pesos por concepto de combustible a personal que no estaba nombrado en el Conani.

Según la auditoría, ese monto de dinero fue distribuido así: 20 mil para José Javier Rosario Pimentel, 30 mil para Roberto Acevedo Tejada, 30 mil para Diómedes Mejía Herrera, 30 mil para César Antonio Rodríguez Valdez, 30 mil para Rafael Núñez de Aza, y 30 mil para Rafael Arturo Vargas.

De acuerdo a la investigación, la señora Cuello habría pisoteado y violado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, y también la Ley 41-08 de Función Pública y que crea el MAP.

En la gestión de la exfuncionaria, señala el organismo auditor, se festinaron procesos de compra antes de entrar en vigencia la declaratoria de urgencia por parte del Ejecutivo.

Los reportes de los proceso no fueron enviados a la Contraloría General ni a la Cámara de Cuentas.

Procesos sin el aval de la DGII ni de la Tesorería de la Seguridad Social, por la friolera de 91 millones 473 mil 334 pesos.

Otras anomalías incluyen falta de evidencias de contratos, así como ‘chancullos’ de pólizas elaboradas a la carrera.

Obtención de kits de raciones alimenticias sin prueba de que fueras entregadas y recibidas por los destinatarios.

Greybby Cuello es la esposa del exdirector de Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou, metido en el ‘Coral 5G’ y preso preventivo.-

