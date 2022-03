Seguir con el diálogo

Los partidos políticos tienen que retornar al diálogo. No es posible avanzar en una sociedad moderna, si la vía de la concertación es cerrada. El rechazo a una reforma constitucional, no es suficiente justificación para cerrar puertas al entendimiento.

Si hay oposición a una revisión de la Carta Magna, lo que se tiene que hacer es levantar líneas dentro de la mesa de diálogo, y no mediante las notas y conferencias de prensa. Modificar el documento institucional no es el mejor camino para mantener el diálogo, La lucha debe ser dentro y no fuera.

Los Partidos deben ser los principales responsables de que se mantenga la democracia interna y la institucionalidad. Deben saber que donde se rompe el diálogo, solo queda el camino de la anarquía y la imposición. Una mesa de diálogo no es para imponer criterios, sino para discutirlos y abordarlos de acuerdo a las necesidades nacionales.

Los representantes de la auto-identificada sociedad civil pueden tener poder mediático, pero carecen de fuerzas para suplantar a los partidos políticos. Una gran concertación, sin representación de los partidos mayoritarios, carecería de fuerzas.

Sin dudas que es engorroso el tema de una reforma constitucional. Está muy presente el intento de cambios que inició Danilo Medina, para favorecer su reelección. Casi todos los sectores fueron contrarios a cualquier reforma. Plantear ahora el tema, desde otra perspectiva, mueve a opiniones encontradas.

Todos tienen que acortar sus demandas y aceptar sacrificios. El diálogo no es una imposición, sino la acción de armonizar criterios que permitan conformar una idea de bienestar colectivo. Estamos en plena crisis económica, de salud, de seguridad, y únicamente el esfuerzo combinado permitirá lograr soluciones.

Nuestra propuesta es que los partidos políticos retornen al diálogo, y se deje como último punto a tratar la reforma constitucional, donde cada sector emita su opinión y su voto. Con experimentados juristas estudiando si es posible que sin modificar la Constitución, se establezca el Procurador Independiente y las reformas electorales.

El rompimiento de la concertación, del diálogo y del entendimiento civilizado en sectores en conflicto no es el mejor camino para afincar al país en la senda del desarrollo.

Que se haga un nuevo esfuerzo, y que la oposición y el gobierno retornen a la mesa de discusiones, y analicen los problemas nacionales de cara al sol. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta

