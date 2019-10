Seguidor de Leonel, Carlos Guzmán: “Yo me quedo en el PLD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Carlos Guzmán, quien siempre se ha mostrado como un fiel seguidor de Leonel Fernández, expresó que no renunciará del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para pasar apoyar a la Fuerza del Pueblo, como han hecho otros de sus compañeros.

“Yo me quedo en partido, el PLD. En ese partido he hecho todo mi trabajo. Me hizo diputado en el 2010 y me hizo diputado en el 2016”, expresó Guzmán tras antes de agregar que en el pasado proceso interno la gente votó masivamente por él para que lo represente en la alcaldía de Santo Domingo Norte.

“Por ende, continuamos en el PLD, seguimos trabajando por el PLD y el PLD verá sus frutos. Los compañeros del PLD tienen una garantía en quien le habla”, pronunció el legislador por Santo Domingo Norte tras hablar con la prensa en el Congreso.

Tras la salida de Leonel Fernández del PDL el pasado domingo, un nutrido grupo de sus seguidores también han hecho lo propio, incluyendo miembros del Comité Político, Comité Central y varios legisladores.

Al principio se rumoró que Guzmán se uniría a la lista de los renunciantes por la afinidad con el exmandatario.

Anuncios

Relacionado