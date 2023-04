Sectores del Cibao se oponen a huelga convocada para el próximo lunes

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Diferentes sectores del Cibao se oponen a la huelga regional del Cibao porque la economía del país no está en su mejor momento y afirman que hay intereses políticos detrás de esto.

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos Iglesia (CCS), declaró que la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCÁMARAS), la Cámara de Santiago y las demás cámaras de la provincia no están de acuerdo con el llamado a paro o huelga, porque creen que estos no son tiempos para eso, sino para poder abrir los negocios y producir, ya que muchos pequeños negocios dependen de ello.

En ese sentido, el presidente de la CCS hizo un llamado a todos sus afiliados y miembros para que abran sus negocios con la debida protección y puedan ofrecer sus servicios a todas las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el Frente Amplio de Luchas Populares (FALPO) y el Sindicato de Choferes Moca-Santiago tampoco apoyan el llamado a huelga. La dirección del FALPO no participa en esta convocatoria a huelga y decidió que los sectores La Reina, Licey, Navarrete y los demás sectores tampoco participarán, entendiendo que el llamado a huelga debe organizarse mejor.

German Cruz, vocero del FALPO en Jacagua, dijo que no han sido convocados a dialogar y que mantienen su posición de que no irán a las calles este 24 para llamar a la huelga y al paro en las 14 provincias.

El sindicato Moca-Santiago no forma parte del llamado a huelga, aunque respetan el derecho constitucional de todo aquel que quiera protestar. Afirmaron que no participarán porque consideran que se trata de una protesta política, ya que incluso el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pronunció al respecto. Por esta razón, como organizaciones populares, no quieren ser partícipes de este juego político.

Además, se refirieron a que la economía está en una situación muy difícil para apoyar la huelga, por lo que el transporte estará funcionando con normalidad.

