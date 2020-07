Sector Externo con Gonzalo asegura candidato del PLD encabeza preferencia del electorado con el 45 %

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Sector Externo con Gonzalo (SEG), Elvin Castillo, aseguró este miércoles que el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabeza la preferencia del electorado y anda bordeando el 45 % en las mediciones de trabajo reciente.

“Es evidente que el PLD encabeza las mediciones serias, las mediciones que han decidido jugar un rol transparente de cara a este próximo 5 de julio, el candidato nuestro anda bordeando el 45% en las mediciones de trabajo que tenemos más reciente”, manifestó Elvin Castillo.

En ese tenor, el joven dirigente también se refirió a que el mismo jefe de campaña del candidato Luis Abinader, en una entrevista de hace dos semanas admitió que el candidato del partido morado en los primeros 22 días de la pandemia creció 8 puntos, contrario a la oposición que decreció 4 puntos.

“Entonces eso dice que efectivamente ellos saben cuál es la realidad, lo que ocurre es que están creando un escenario de percepción para tratar de desconocer lo que va a pasar el próximo domingo”, añadió Castillo.

Al participar en el programa la Paradita de las 12 que se transmite por Carivisión, el vocero y también comunicador reconoció la labor que ha desempeñado el candidato oficialista para enfrentar la crisis que afecta el país por la pandemia del COVID-19, así como la obra de gobierno que ha venido desarrollando en los 2 últimos periodos del PLD, encabezado por Danilo Medina.

Ley 168-13 del Tribunal Constitucional

Ante la cuestionante de José Guillermo Sued, conductor de la Paradita de las 12, por la idea del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de revertir la Ley 168-13 del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad si llegan al poder, Castillo vio esa idea como una postura errónea.

“Fíjense como la Fuerza Nacional Progresista que esta distante en este momento, tuvo que enmendar la plana y salir al frente, pero yo les digo a ustedes, ya se nos olvidó el sacrificio y el trabajo que tuvo que hacer este país en foro internacionales para dejar establecido que aquí no había apatridia, que aquí no éramos xenófobos, que aquí no había racismo. Entonces eso lo que hace es que sectores que están coyunturalmente dividido tengan que unificarse, por ese tipo de posturas erróneas”, resaltó.

Narcotráfico

Castillo fue muy elocuente en el tema del narcotráfico, del cual han acusado a algunos dirigentes del PRM en la etapa final de la campaña electoral.

“Para mí es una pena que la campaña electoral esté en su etapa final reduciéndose a ese debate, porque todos sabemos que el narcotráfico permea en todo, yo no solo voy aquí a venir a decir el PRM, ahora, hay un ingrediente distinto en esto, es que los narcotraficantes señalados, que ya la justicia tendrá que decir si lo son o no, son altos dirigentes de esos partidos, no solo que aportan en la campaña, es que son dirigentes que andan abrazados con gorras, son jefes de campañas, candidatos”, dijo.

En ese sentido, se cuestiona si no hay nadie en el entorno de un candidato como Luis, que lo cuide y revise de donde viene el origen de esos fondos.

