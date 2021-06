Secretario saliente Caricom sugiere alternativas de colaboración regional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El secretario general saliente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irwin LaRocque, sugirió el uso de “otro mecanismo” para que los países miembros de la organización fortalezcan la cooperación existente para el desarrollo futuro de la región.

“Una de las cosas que he notado es que solo podemos movernos tan rápido como el estado miembro más lento y eso nos ralentiza bastante. Por ello creo que si tuviéramos otro mecanismo en el futuro podríamos avanzar mucho más “, dijo LaRocque en declaraciones divulgadas este lunes por medios locales.

“Hemos logrado mucho, no me malinterpreten. No estoy tratando de minimizar eso, pero creo que podría haber mayores logros si todos trabajáramos en conjunto”, sostuvo LaRocque, quien deja el cargo el próximo mes después de 11 años como el principal servidor público de la región a través de la Secretaría de Caricom, con sede en Guyana.

“Creo que ahora tenemos ante nosotros una oportunidad”, destacó LaRocque, al comentar los avances que se están logrando en el marco del Mercado y Economía Únicos de Caricom (CSME, en inglés).

El CSME permite la libre circulación de bienes, mano de obra y servicios en la mayoría de los 15 miembros del grupo de integración regional, por lo que LaRocque indicó que sería importante avanzar en ese sentido.

“Hay áreas que creo que podrían haber ido un poco más lejos”, lamentó, sin embargo, sobre los avances del Caricom LaRocque, tras señalar que una parte importante de los avances se dio en área de la contratación pública.

“También hemos introducido derechos para que cuando una persona se mude en la región su familia pueda moverse con ella bajo ciertas circunstancias y beneficiarse. Otro tema importante es la introducción del acuerdo multilateral de servicios aéreos, que permite, con suerte, un mayor desarrollo en nuestra región”, concluyó.

Los países que conforman el organismo regional caribeño son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

