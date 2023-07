Secretario general PLD: Abel propuso pacto a la FP de cara a comicios 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, le propuso a la Fuerza del Pueblo (FP) hacer un pacto temprano de si hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2024, sustentado que el que quede en el tercer lugar apoye al que alcance el segundo.

Asimismo, manifestó que en el partido fundado por el extinto profesor Juan Bosch hay “muchas ganas” de sacar del Palacio Nacional al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Así lo reveló el secretario general de ese partido, Charles Mariotti, durante una entrevista en El Nuevo Diario Podcast, donde destacó, además, que no han recibido respuesta de la referida propuesta.

«Nuestro candidato presidencial, Abel Martínez Durán, lanzó un desafío, dijo hagamos un pacto temprano, quien quede en segundo lo apoya el tercero, quien quede en tercero apoya al segundo, y lo único que hemos recibido es el silencio que se va a imponer aquí al despedir este programa», indicó.

Mariotti aseguró que a ese partido no le preocupa el crecimiento que está teniendo Leonel Fernández y su partido en el sentir del electorado.

Dijo que para ellos eso es un llamado al trabajo, a compactar sus fuerzas y convertirlas en un puño. También, a promover a que sus aspirantes avancen, que se vayan a las redes, al mundo digital, que manejen todas las aplicaciones y plataformas, «pero convocarlos a que trabajen, a que se acerquen a las comunidades, que asuman causas ciudadanas».

Afirmó que en el PLD «hay tantas ganas» de sacar a este gobierno del Palacio Nacional.

«Nosotros tenemos que entender que el trabajo, las elecciones no se ganan en los locales, se ganan en las calles, convocando a la gente, convenciendo a la gente, entonces, a nosotros en lo particular no nos preocupa, él (Leonel) es una realidad que está ahí, el Gobierno y el presidente de la República son una realidad, nosotros somos una realidad irrebatible (…) estamos ahí a pesar del deseo y las ganas de muchos de destruirnos, de desaparecernos, pero no han podido», dijo.

Su relación con Leonel

Indicó que tuvo diferencias con Fernández, pero dijo que le agradece, porque este lo designó gobernador cuando perdió la primera vez.

«Me dio la oportunidad de servirle a Puerto Plata», recordó. También expresó que Fernández apoyó los juegos nacionales de Monte Plata, los cuales colaboraron para que él fuera senador.

«Creo que hizo un buen Gobierno, pero teníamos nuestras diferencias, pero siempre con respeto, yo no tengo problemas con nadie», sostuvo.

Renuncia de Francisco Javier

Mariotti abundó sobre los motivos que habrían llevado a Francisco Javier a renunciar como jefe de campaña de Abel, y aseguró que el mismo trabaja para garantizar el triunfo del PLD en el 2024.

Descartó que Francisco Javier decida irse del partido.

«Eso pasa (que un jefe de campaña renuncie a esa posición), y Francisco está en la comisión de estrategias, Francisco está ahí como un activo súper valiosísimo del PLD. Francisco tiene 43 años en el PLD y nadie en su sano juicio deja atrás esa trayectoria, Francisco está ahí y está fajado por Abel Martínez», dijo.

