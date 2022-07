Secretario general del PRM retira aspiración a presidencia y apoya a Tontón instando a la unidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El arquitecto Jhon Sánchez, secretario general de la seccional PRM, retiró sus aspiraciones a la presidencia local del partido y anunció anoche en conferencia de prensa su apoyo al candidato Alejandro Rodríguez (Tontón), ex coordinador de las campañas del presidente Luis Abinader.

Sánchez, respaldado por su equipo de campaña dijo que le debe gratitud a Rodríguez por haberlo llevado de la mano a la secretaría general y porque los números no le daban para ganar la contienda fechada para este 24 de julio 2022.

Dijo que analizó el escenario que prevalece en el PRM de Nueva York con un partido anquilosado que excluye a sus principales dirigentes por lo que decidió respaldar a Rodríguez, considerándolo como el eventual ganador de la presidencia y un ente que garantiza la unidad total del partido.

“Nosotros hicimos un trabajo con la idea de que se iba a hacer una convención abierta y en ese sentido, creamos una estructura a nivel de todo el estado”, añadió Sánchez quien es también el director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior INDEX) en Nueva York.

Agradeció a todos los dirigentes y miembros de su equipo, diciendo que los perremeístas vienen desde el PRD, partido afectado por las grandes divisiones que ha tenido.

“El PRD se dividía una y otra vez y perdía, y todo el mundo sabía que estaba perdiendo por la división porque había 10 candidatos y todos querían ser presidentes, sabiendo que solamente puede haber un presidente y un vicepresidente pero candidatos que sabían que no tenían los números hacían hasta lo imposible para mantenerse e imponerse como candidatos”, recordó Sánchez.

“La cultura política dominicana no sabe decir yo soy candidato, los números no me dan y tengo que retirarme. Nosotros, en la cultura americana salen diez aspirantes que cuando los números no les dan, se retiran y el mundo no se acaba”, indicó.

“Emprendimos una campaña pensando en que la convención sería abierta, nos preparamos, el panorama cambió cuando pusieron la convención por delegados, reunimos a nuestro equipo y en la primera reunión, les dije que íbamos a echar el pleito pero que la mayoría la tiene el compañero Tontón”, agregó.

“Analizamos que Tontón tiene la mayoría pero necesita un empujón, nos sentamos a conversar con los compañeros para darle ese empujón que él necesita, pero no solo es eso, nosotros en la vida tenemos que ser agradecidos. A pesar de que emprendimos nuestras aspiraciones, Tontón no estaba aspirando pero no se nos olvida que llegamos a la secretaría general de manos del compañero Tontón”, agregó siendo largamente aplaudido por seguidores de Rodríguez que abarrotaron el espacio.

“Y hoy, nos toca a nosotros llevar a Tontón a la presidencia para que dirija el partido y sin desesperarnos, trabajaremos para que gane la presidencia porque el partido tiene que tomar otro rumbo y la situación no puede seguir como está”, sostuvo Sánchez.

Informó que en una reunión con la comisión nacional de elecciones internas, plantearon que se haga un consenso.

“Y le voy a hacer un llamado al presidente del partido (Neftalí Fuerte), los números no mienten, los números están ahí, queremos la unidad y si la queremos, vamos a sentarnos en la mesa del diálogo a levantarle la mano a Tontón porque es quien tiene los números para ganar”, expresó.

“Y no puedo pretender ser presidente sin la mayoría del partido, si realmente queremos la unidad, hago la propuesta de que nos constituyamos en comisión para proponerle al compañero (Fuerte) que venga al diálogo para hacer una plancha única y unitaria como lo propuso la comisión organizadora”, señaló Sánchez.

“Por el bienestar del partido, por la unidad para que le viabilicemos al trabajo a la comisión de elecciones internas y le evitemos un trauma al presidente Abinader que va a continuar por 4 más, señor presidente Neftalí; venga a la mesa del diálogo que aquí lo esperamos para que como yo lo hice en agradecimiento a Tontón, usted también debe hacerlo porque gracias a Tontón fue que usted y yo ganamos la presidencia”, instó Sánchez a Fuerte.

“Es hora, señor presidente de devolver el favor que Tontón nos hizo para llevarnos a nosotros, venga que aquí lo esperamos”, precisó.

Rodríguez fue presentado por el reconocido dirigente Javier Fuente.

TONTÓN

Por su parte, Rodríguez dijo que la unidad no es solo una palabra. “Es nuestra forma de vida, hemos sido concertadores y unitarios desde que tuvimos conocimiento de la política”.

Sostuvo que no es tan solo la relación entre los dirigentes sino que hay que ver la unidad como una fuente paran producir cambios en República Dominicana.

“Por eso, desde el principio comenzamos a insistir en la unidad de todos los sectores partidarios y nos reunimos con todos los compañeros, menos con el actual presidente porque ese no quiere unidad, pero con todos los compañeros que estaban aspirando para convencerlos de hacer un solo frente para garantizar la unidad del partido y nosotros ganar de nuevo”, explicó Tontón.

Dijo que el objetivo tiene que ser ganar las elecciones del 24 con Luis Abinader. “Como estamos no íbamos a ganar, ahora, este proceso va a ayudar porque además que enriquece a los compañeros que están a nuestro alrededor, les va a dar un motivo y una esperanza a la comunidad de que nosotros somos diferentes y vamos a seguir insistiendo en el cambio con el presidente Abinader”, añadió.

“El 24 será una nueva manifestación de apoyo al cambio de Luis Abinader y nuestro partido en la ciudad de Nueva York”, agregó Rodríguez.

LOS DIRIGENTES

Además de Sánchez y Rodríguez, en la conferencia hablaron en apoyo a Tontón los dirigentes históricos Pedro Julio Escorborg, el ex cónsul general Luis Eludis Pérez, el presidente del PRM en El Bronx, David Williams y la emblemática dirigente Argentina Macario, quienes coincidieron en resaltar la trayectoria y méritos de Rodríguez.

Macario, señaló que había sido abordada para participar en el proceso pero lo condicionó a la garantía de unidad.

En similares términos se pronunciaron los demás oradores.

La conferencia fue realizada en el restaurant lounge 809 de la calle Dickman en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, propiedad del empresario Cirilo Morona, recién juramentado en el PRM de Nueva York.

Sánchez y Rodríguez respondieron preguntas de los comunicadores, coincidiendo en asegurar que el apoyo Jhon a Tontón, sella la victoria arrolladora de su candidatura para ganar la presidencia del partido, este 24 de julio.

En la actividad también estuvo presente el ex presidente de la seccional, Rafael Núñez, quien se sumó desde el comienzo de la contienda interna en apoyo a Rodríguez, además de Julio Feliz, Aridio Alcántara y muchos otros.

