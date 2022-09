Seccionales PRD en EEUU piden a MVM postularse a presidencia 2024 en masivo acto celebrado en Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Docenas de dirigentes de las seccionales del PRD en la circunscripción #1 de Estados Unidos pidieron ayer domingo al presidente nacional del partido, Miguel Vargas Maldonado postularse a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones 2024 en un masivo acto celebrado en la terraza del hotel “Radio Hotel” de la avenida Ámsterdam y calle 181 en el Alto Manhattan cuyas expectativas de asistencia fueron superadas por los presentes.

El acto, que se inició alrededor de las 11:00 de la mañana con la presencia del doctor Luis Ayala, secretario general internacional de la Internacional Socialista (IS) a nivel mundial, Doña Peggy Cabral viuda Peña Gómez, Arnaldo Pimentel, presidente nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD) y otros altos dirigentes nacionales del partido blanco.

A su llegada al hotel, Vargas Maldonado fue recibido con la consigna “Miguel presidente 2024”.

En representación de las seccionales del exterior hablaron Carlos Silver de Nueva York, Angie Shapman, Pensilvania, Luis Matos, Boston, doctor Danilo Mariano de Nueva Jersey, Andrés Beriguete de Washington DC y Johnny Piñeiro de Long Island, quienes se desbordaron en elogios a la labor partidaria de Vargas Maldonado, calificándolo como el único líder actual del PRD y pidiéndole que se postule como candidato perredeísta en las elecciones presidenciales 2024.

Al pedido se sumó la emblemática dirigente de Massachusetts Belkys Pepín, presidenta federal de las seccionales del exterior.

Coincidieron en que Vargas Maldonado ha sido el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana desde cuya posición obtuvo grandes logros internacionales tanto para el país como para los dominicanos en la diáspora.

Añadieron que el presidente nacional del PRD ha cumplido a cabalidad todas sus promesas a la dirigencia y militancia del partido y a los dominicanos en la isla y en ultramar.

En el discurso central, una mezcla de destacar el fortalecimiento del PRD, críticas al Gobierno del PRM y tocando la crisis de Haití, Vargas Maldonado, afirmó que cada uno de los perredeístas que trabajen por el partido serán reconocidos y reciprocados por su presidencia, achacando fallas del pasado en ese sentido a dirigentes irresponsables que estuvieron a su lado.

Dijo que ha considerado las seccionales del exterior como un soporte fundamental del partido desde que José Francisco Peña Gómez las creó.

“Estamos ahora frente a una situación difícil en la República Dominicana donde el Gobierno tiene un relajo que no se corresponde con la realidad que vivimos que es todos los sectores registran un proceso de retroceso y deterioro profundo”, agregó.

“Y cuando digo todos los sectores, me refiero a todos. Podría decirles algunos como la alta criminalidad y la inseguridad ciudadana por lo que imposible de transitar en las calles de Santo Domingo hoy día, el sector agrícola afectado por proyectos de leyes enviados al congreso por el Gobierno que atentan contra los productores nacionales, el sector salud, donde la atención primaria es precaria y donde el mantenimiento de las medicinas y equipos en la red nacional de hospitales, se ha degradado”, explicó.

“También tenemos el caso de la educación, donde en los últimos 2 años recibió unos 400 mil millones de pesos y no han hecho absolutamente nada, escándalos tras escándalos y no pasa absolutamente nada tampoco”, dijo.

“Vemos como una promesa tapa la otra no solamente en el proceso de campaña, sino en estos dos años de Gobierno y no se ha cumplido absolutamente nada”, criticó.

Refiriéndose a la diáspora dijo que durante dos años, el Gobierno no le ha cumplido ni una sola de sus promesas. “Como diáspora, ustedes tienen más que fuerza moral sobre todo para reclamar porque el 11% del PIB del país lo representan las remesas que ustedes envían a sus familiares y amigos allá, en la República Dominicana y muchos de ellos no están pasando hambre por eso, porque oportunidades no hay: no hay empleos, no hay forma de participar en los programas sociales porque están politizados y tampoco hay oportunidades para los emprendedores”.

Vargas Maldonado expresó gran satisfacción y alegría que sintió al encontrarse con la dirigencia de Nueva York y los dirigentes de las seccionales de Estados Unidos.

“Quiero reconocer su esfuerzo, su trabajo, la firmeza y lealtad y sobre todo, la disposición a continuar la lucha para que el PRD se fortalezca, crezca y pueda ser opción de poder, porque ante esta situación de profundo deterioro que vive el país, el PRD está obligado a convertirse en opción de poder para el 2024”, agregó.

“No podemos ser indiferentes, tenemos que hacer el trabajo con responsabilidad, entusiasmo, dedicación y pensar sobre todo, primero en nuestro país y luego en nuestro partido. Y así lo haremos, lo haremos todos juntos compañeros”, exclamó.

“Hoy, su presencia constituye un compromiso con nuestro partido y el país y de manera personal les pido que trabajen con confianza, que crean en nosotros y que nosotros también de manera personal cuando nos toque reconocer y reciprocar su participación como perredeístas, lo vamos a hacer”, añadió.

Aseguró que no delegará en nadie esa responsabilidad, “yo la voy a sumir, cuenten conmigo compañeros y compañeras”.

Citó la situación de Haití como uno de los casos de gran importancia donde el Gobierno debió haber hecho una propuesta puntual para una solución que les venga a nuestros vecinos haitianos y a la República Dominicana.

EL ACTO

El acto comenzó con una invocación religiosa a cargo del director nacional de cultos del PRD, obispo Elvin Medina y los himnos de Estados Unidos, República Dominicana y el partido.

La bienvenida la dio la presidenta en funciones de la seccional de Nueva York, Andrea Pérez seguida por Eduardo Madera, director federal del sector y externo y la presidenta federal Belkis Pepín.

Habló Ayala en representación de la IS, quien se sentía muy halagado por estar junto al partido que lideró Peña Gómez a quien recordó como uno de los grandes líderes del conglomerado internacional de partidos socialdemócratas.

“Es un gusto enorme poder estar en estos mensajes y diálogo, partidos como este, representan la voz, la participación y la esperanza de todos los latinoamericanos”, dijo Ayala.

Declaró a la IS como la mayor organización internacional de partidos políticos en el mundo que tiene como presidente para América Latina y el Caribe a Miguel Vargas Maldonado.

“Somos hoy día, los que construyen la paz y los del socialismo hemos asumido todas estas tareas para un mundo de justicia, de mayor paz y mayor libertad”, añadió Ayala.

Señaló que al PRD se le abre un nuevo momento y una nueva etapa para construir una República Dominicana como la esperamos todos los socialdemócratas bajo la dirección de un hombre como Miguel Vargas Maldonado, al que le auguró los mejores deseos.

“Estaremos el lado suyo y junto a usted”, agregó Ayala.

El acto fue ceremoniado por las dirigentes perredeístas Miguelina Faña, secretaria general de la seccional Nueva York e Isolina Pepín.

Faña dijo que como se esperaba todas las expectativas de asistencia fueron superadas por los perredeístas de las seccionales que respondieron puntuales al llamado de Vargas Maldonado y la seccional de Nueva York.

Agradeció el respaldo masivo al evento añadiendo que el éxito del mismo, marca el arranque dinámico del partido blanco en Nueva York y la circunscripción que desde ahora estará en las calles reclutando miembros, buscando a los perredeístas inactivos y garantizando el voto en 2024.

