Seccional PRM NY agasaja periodistas en ágape navideño resumiendo logros del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La seccional del PRM agasajó anoche a numerosos periodistas que cubren su fuente y la del Gobierno, en un acto que fue aprovechado por los dirigentes para resumir los logros del presidente Luis Abinader en 2022 y resaltando la unidad del partido por la reelección del mandatario en las elecciones de 2024.

El festejo se realizó en el local del PRM situado en el segundo piso del edificio 1880 de la avenida Carter en El Bronx.

La actividad fue encabezada por el presidente seccional Neftalí Fuerte, el vicecónsul Julyn Mateo, Víctor Guaba, presidente en Queens, Altagracia Soldevilla, vicepresidenta, Manuel Feliz (Manny), secretario de organización y como invitado especial estuvo el ingeniero Tomás Hernández Alberto que lidera el movimiento nacional e internacional externo “Poder Pal Pueblo” que impulsa la reelección de Abinader y asistió la directora general de cultura en Estados Unidos, Francia Vargas.

Los periodistas presentes disfrutaron de una suculenta cena navideña en base a la dieta tradicional de la época, vinos y un bono en efectivo que les fue entregado por las mujeres del PRM que estuvieron en la actividad.

Fuerte, al agradecer el sostenido de los comunicadores resaltó el trabajo de estos durante todo el año, añadiendo que han estado presentes en todas las batallas cruciales del PRM como la celebración de las elecciones en el exterior 2020 a las que el Gobierno del PLD se opuso a través de sus principales voceros.

Explicó que aunque se trataba de un ágape navideño, era necesario hacer una rendición de cuentas de lo que ha hecho en su gestión en el partido que ya cumplió cuatro años.

“Este encuentro se ha realizado anualmente en el partido, pero la pandemia impidió que se hiciera en 2020. No queríamos dejar pasar este año sin que rindiéramos reconocimiento a los periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotógrafos, creadores de opinión en las redes sociales y blogueros”, añadió Fuerte.

Señaló que se ha recorrido un largo camino desde 2020 hasta cuando el PRM era un partido de oposición y a partir de ahí, es el partido de Gobierno.

“Y no es vender promesas, es traer soluciones, pero lograr que el 2020 nos convirtiera en un partido de Gobierno con una situación tan adversa como la que tuvimos cuando no había intención de que el exterior votara. No fue la pandemia, aquí se hicieron los ajustes y la Junta Central Electoral (JCE) no tomó ninguna medida para crear las condiciones para que los dominicanos del exterior no votáramos, lo que denunciamos en 2019 en varios artículos”, indicó.

“La JCE era un peón del Gobierno y del partido que gobernaba en ese momento”, agregó.

“En este partido liderando la oposición donde Julyn y los oficiales electos, logramos junto a la comunidad en 40 días organizar unas elecciones que quizás no fueron las ideales, pero fueron la posible”, añadió Fuerte.

“Esa es una conquista de los dominicanos en el exterior consignada en la constitución de 1994 por iniciativa del doctor Peña Gómez. Y esa conquista, no podíamos dejar que se perdiera, gracias a ustedes, los comunicadores que se pusieron a tono con las necesidad de que los dominicanos tuviéramos la oportunidad de ejercer el derecho al voto, hoy, podemos decir que tenemos un Gobierno diferente que no persona la corrupción, que persigue la corrupción y el oído puesto en el rumor público para que sus funcionarios no sean ni siquiera capaces de pensar pasarse de la regla”, sostuvo.

Fuerte afirmó que fueron los comunicadores los que entendieron que el momento histórico en el que le ha tocado gobernar a Luis Abinader, ha sido matizado por la pandemia, escasez, inflación mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Destacó parte de los logros del Gobierno que ha tenido que enfrentar fenómenos naturales como las inundaciones y el huracán Fiona.

“Nuestro Gobierno no ha tenido un momento de paz y tranquilidad, pero aún así, no se ha detenido y podemos decir con orgullo que la República Dominicana es el país con mejor posicionado está en términos políticos y económicos y toda América Latina”, precisó.

El acto se inició con una invocación religiosa a cargo de Soldevilla y se interpretó el himno del partido.

Fuerte estuvo acompañado por su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar el ágape fue organizado y convocado por el equipo de protocolo y comunicaciones de la seccional, entre cuyos dirigentes está Henry Almonte, uno de los vicepresidentes en la seccional del partido.

También hablaron Manuel Feliz quien dio la bienvenida y el locutor Germán Batista (La Voz de Oro) dio las gracias al PRM y su dirigencia en nombre de los comunicadores agasajados.

El acto fue conducido por Guaba y Soldevilla.

HERNÁNDEZ ALBERTO

Hernández Alberto considerado una de las figuras más icónicas, prestantes y limpias del PRD y el PRM, proclamó que “habrá Luis Abinader por mucho tiempo”.

Explicó que a pesar de las circunstancias, Abinader cosecha grandes logros y debido a eso tiene una alta valoración en toda la población porque mantiene una gestión que lo conecta directamente con el pueblo.

“La valoración que tiene la población de Abinader es por mucho, por mucho, una valoración que garantiza y si aparte de eso, hacemos un trabajo a tiempo”, dijo Hernández Alberto añadiendo que se tiró calle en medio en un momento en que los adversarios de Abinader y el PRM, difundía la noticia falsa de que el presidente estaba solo.

