Seccional PRD en Pennsylvania declaró está a disposición de Miguel Vargas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Dirigentes de la seccional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Pennsylvania, declararon hoy que la estructura política de la organización quedará a disposición de su presidente nacional, Miguel Vargas Maldonado.

La disposición de los líderes perredeistas de Pennsylvania, fue adoptada por 65 dirigentes que se reunieron ésta semana en el condado de Reading, Pennsylvania.

“Nosotros acogimos las ideas de Carlos Gabriel García y Jorge Ramírez, que ellos vinieron a dividir la seccional de Pennsylvania, porque quieren formar otra dirección política con los miembros del INDEX”, manifestó Víctor Rodríguez actual presidente de la seccional.

Rodríguez dijo que lamentablemente ha habido una falta de comunicación entre los dirigentes de la seccional y los líderes de seccionales del exterior. “Algo que no debe ocurrir en estos tiempos de la política moderna”, apuntó Víctor Rodríguez.

“Todos los cargos de la dirección de la seccional del Estado de Pennsylvania, quedan a cargo del presidente nacional del PRD, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado que disponga él de ellos”, indicó Nicolás María presidente en funciones de la seccional.

“Se nos ha irrespetado como dirigentes y por eso hemos decidido no participar de los procesos y contiendas electorales venideras. Nos sentaremos y nos cruzaremos de brazos, el presidente Miguel Vargas que disponga de todos los cargos políticos”, subrayó Nicolás María.

“Terminé mi carrera política dentro de mi partido, me llevo mi partido dentro de mi corazón, la organización política de la que yo fui fundador también. Ya no seré más activista político, estoy convertido en un anciano, porque le di mi niñez, mi juventud, hoy soy un viejo que he venido pasando vergüenza y maltratos políticos, algo que no esperaba”, destacó Nicolás.

“Miguel Vargas Maldonado es el presidente del PRD y, nuestros dirigentes de las bases siempre esperan, las orientaciones del máximo líder para actuar a favor del partido blanco”, manifestó Elvin Gutiérrez Secretario General de la organización política en Pennsylvania.

Indicó que los dirigentes de las seccionales del exterior actúan con sus propias iniciativas y agregó que utilizan la figura del presidente para ejecutar sus acciones divisorias y lanzar fuego contra viejos líderes del partido blanco.

Anuncios

Relacionado