Seccional CDP-NY ofrece curso de capacitación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en esta ciudad, dirigida por Roberto Francis, continúa con su agenda de capacitación profesional a decenas de comunicadores de diversas áreas en la Gran Manzana y estados aledaños, al ofrecer una importante conferencia vía Zoom titulada “Ciberseguridad, más que proteger su información”.

“Dada la importancia que tiene hoy día la protección de nuestros datos, es importante conocer con quien nos relacionamos y compartimos información confidencial, porque desconocerlo podríamos ser objeto de robo, precisó el ingeniero Alejandro Cruz Fernández, experto en sistemas de seguridad cibernética.

Cruz Fernández dio algunos consejos sobre qué hacer para proteger las claves de las cuentas bancarias y redes sociales, y cuando sospechamos que nos están tratando de Hackear.

“Tener siempre respaldo de la información, utilizar contraseñas fuertes, usar contraseñas diferentes para los variados sistemas que accedemos y en la medida de las posibilidades, utilizar el doble factor de autenticación”.

Asimismo, no se debe nunca abrir enlaces que nos llegan desde correos no esperados, nunca suministrar información confidencial, no confiar a través de las redes sociales, y no doblegarse ante tentativas ofertas y facilidades que por lo generar terminan siendo fraudes”, precisó.

Por otra parte, el secretario general CDP-NY informó que en los próximos días se dará a conocer el programa de actividades que se efectuará en el mes de abril con motivo de la celebración del Día del Periodista.

Relacionado