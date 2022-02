Sebastián Yatra enciende las redes con una foto desnudo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – El cantante Sebastián Yatra se aventura a probar suerte en la pantalla chica como uno de los personajes principales de la serie Érase una vez… pero ya no, que estrenará próximamente en Netflix.

El colombiano dará vida a un apuesto joven dispuesto a conquistar a cuanta mujer pueda convencer.

Para el personaje de la serie dirigida por Manolo Caro, el cantante confesó que tuvo que someterse a una rigurosa disciplina para cambiar varios hábitos personales, modificar su acento para hablar como un español y seguir una inquebrantable rutina de ejercicios para estilizar su cuerpo.

“Mi personaje es un gigoló”, reveló a la prensa mexicana, previo a su concierto en la Ciudad de México.

Como tal, le exige mostrarse con su atuendo de nacimiento: ¡completamente desnudo!

“Cambié mi cuerpo porque tengo escenas muy fuertes. Me van a conocer muy a fondo”, comentó entre risas.

En abril del año pasado, el intérprete había dado a conocer que se encontraba trabajando en una serie para la popular plataforma digital, en la cual tenía candentes escenas de cama.

“Me estoy preparando ahorita para mi primera escena de sexo en Netflix, siempre fue mi sueño” escribió Yatra en su cuenta de Twitter, de acuerdo a Showbiz.

En ese momento, Caro compartió el mensaje en sus historias de Instagram sin dar más detalles sobre la revelación.

La incursión de Yatra en la actuación no es sorpresa para sus fanáticos, ya que en el verano del 2019, el cantante reveló su deseo de experimentar en otras ramas del mundo del entretenimiento.

“Existe la posibilidad de actuar y es algo que me emociona, abrir otras ramas del entretenimiento, disfrutarlas y también ponerse nuevos retos”, dijo, según la cadena ChapinTV.

“Es un reto que me ilusiona demasiado y quiero meterle toda la fecha en su momento. Estamos pensando más en una serie de ficción en la que actuaría yo. ¿Quién no sueña algún día con esta en Hollywood y poder actuar con gente tan increíble como la que conocemos? Pero no quiero saltarme los pasos para llegar ahí, sino irlo haciendo cuando lo vaya mandando Dios”.

Ese día finalmente llegó. Ahora, ¡a disfrutar de este gigoló chicas!

