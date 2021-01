Sebastián Kahua: “Los apasionados agregan colores a la vida“

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sebastián Kahuna es un talento extranjero que plasma su arte para la industria del cine local, un actor, empresario y apasionado canadiense radicado en República Dominicana que se enamoró de los pinterostecos paisajes de Cabarate, provincia Puerto Plata, para invertir en el turismo criollo.

La pasión que siente por el cine, que le agrega colores a la vida, le ha impulsado a apostar a la realización nacional estrenándose como productor de eventos y proyectos cinematográficos.

Entre los filmes realizados en el país se encuentran: La película original de Netflix The I-Land, , “The Lemonade” del famoso Director de Hollywood Ethan Manaquis, “La Otra Lucha” de Hans García, “Santo Domingo” del Director Español Pinky Pintor, “The App” con Isaac “Panky” Saviñon, y la lista se hace más grande cada semana.

Kahuna conversó con El Nuevo Diario sobre sus pasos en la actuación, su preparación, sus aportes en la industria del cine local y las inversiones qe tiene que Cabarate, Puerto Plata.

P. ¿Cómo inició tu carrera como actor y por qué tomaste este camino?

R: Empezó en 1995 cuando fui a la escuela de artes y estudié audiovisuales. Fue entonces cuando me apasioné con la idea de presentar una performance en la gran pantalla.

P. ¿Cómo fue tu preparación para esta carrera?

R: Ha sido de muchos años. Empecé con cortos en la escuela trabajando frente y detrás de cámaras, e inmiscuyéndome con los guiones. Luego pasé a trabajar en largometrajes desde el 2001, pero aún entonces no lo veía como una carrera profesional.

No fue hasta estos últimos años, donde ya puedo decir que tengo una carrera permanente y estable en el cine. Antes era más como una pasión, algo que me encantaba hacer… ¡Una afición!

P. ¿Cómo ingresas al cine dominicano?

R: Empecé trabajando en producciones internacionales que se filmaban aquí en el país, y poco a poco en estas producciones me tocó trabajar con actores y productores de la industria local. Se crearon amistades que luego se transformaron en relaciones profesionales, y me fueron llamando para proyectos nacionales. ¡Hoy son las personas con las que trabajo a diario!

P. Sabemos que, aparte de ser actor, también eres un empresario que ha invertido en el turismo dominicano, especialmente en Cabarete, ¿De dónde surge esta decisión?

R: Eso surgió como 20 años atrás. Resulta que vine al país de vacaciones y me enamoré perdidamente de él, y así explorándolo fue que descubrí Cabarete, y sus deportes acuáticos que a mí me encantan. Fue cuando tomé la decisión de implementar mis negocios aquí, y de hacer de este país mi residencia principal

P. ¿Cómo balanceas tu tiempo entre la actuación y tu rol como empresario?

R: He conocido personas increíbles que tengo el honor de que hoy trabajen para mí, gente en la que confío que me manejan gran parte de las operaciones de mis negocios, así que me puedo distribuirme y concentrarme en los proyectos de cine.

P. ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que has tenido dentro del cine?

R: Lo más fascinante es conocer y trabajar con personas de todas partes del mundo. Estamos como en una gran familia. En el cine puedes trabajar con alguien en un proyecto, y ¡boom! Unas semanas después volver a trabajar juntos con esta misma persona en una otra parte del mundo. Se vuelven tu familia. ¡Este sentimiento es increíble! Me emociona mucho.

P. ¿Algunos actores y/o directores de cine dominicanos con lo que te gustaría trabajar?

R: Trabajaría con quien tenga la misma pasión que yo por el cine, eso define un buen resultado. Desde el director, un “carameraman” o de un actor, siempre es muy chévere compartir momentos creativos con apasionados del cine. Pasa lo mismo en el mundo artístico en general. Los apasionados agregan colores a la vida.

P. ¿Qué planes tienes para el futuro?

R: Pues la idea es finalmente concluir este 2021 los planes con cuales hemos trabajado en los últimos dos años, y que por una razón u otra se han visto detenidos o retrasados. Una de esas razones es la situación actual de la pandemia. Tenemos varios proyectos muy chulos que estaremos muy orgullosos de presentar al público, entre estas, producciones internacionales que actualmente se desarrollan en el país que me mantiene en el set de filmación.