Sean Penn abandona Ucrania caminando tras grabar documental sobre la invasión rusa

A una semana de arribar, el actor y director Sean Penn confirmó este jueves que se sumó a las miles de personas que buscan abandonar Ucrania a pie luego de los constantes ataques rusos.

La semana pasada se vio a Penn en una conferencia de prensa en Kiev, capital ucraniana, escuchando atento el informe de los funcionarios de gobierno. Momentos después, se confirmó que había viajado para realizar un documental que ya habían comenzado a preparar meses atrás.

Sin embargo, el pasado 28 de febrero el ganador de dos premios Óscar compartió en Twitter una fotografía de su viaje de regreso.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022