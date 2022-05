Sean Marks busca más compromiso por parte de Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Brooklyn se dirige hacia un verano que se antoja clave en el devenir del actual proyecto. Cuando en el de 2019 firmaron a Kevin Durant y Kyrie Irving, los neoyorquinos tenían clara la ruta a seguir. Deberían esperar una temporada entera para ver jugar a Durantula, pero a partir de ahí se les atisbaba como un favorito al anillo. Pues bien, en tres años no han estado cerca de conseguirlo. Ya sea por un motivo u otro (lesiones, pandemia, vacunas…) el equipo nunca ha llegado a formarse como tal, y claro, así es difícil tener éxito; tal y como han demostrado los Celtics barriéndoles en primera ronda de playoffs.

Ahora toca volver a encajar piezas. Durant acordó una extensión de cuatro años y 198 millones de dólares en agosto de 2021, por lo que claro está que sobre él gira el proyecto. No existe la misma certeza con Kyrie Irving. Lo ocurrido este curso, en el cual solo ha disputado 29 encuentros al no querer vacunarse contra el coronavirus, no ha sentado bien en la gerencia. Cuando James Harden pidió el traspaso, uno de los motivos que se pusieron sobre la mesa fue el comportamiento de Kyrie. Obvio que la organización no quiere dejar de contar con él, pero tampoco seguir de frente como si no hubiese ocurrido nada.

En los Nets han sentido que ha habido algo de falta de compromiso de Irving con el equipo, y eso es justo lo que ahora desean constatar. El base tiene una opción de jugador por valor de 37 millones de dólares, pero quizás estaría más interesado en cerrar ya una extensión que podría irse hasta los cuatro años y 185 millones de dólares. El jugador declaró recientemente que quiere permanecer en los Nets; cuestión diferente es que estos lo vean tan claro.

«Creo que las discusiones van a ir en esa dirección. Este es un deporte de equipo y necesitas a todos en la cancha», comenta el general manager de la organización, Sean Marks, sobre una posible renovación que iría ligada a una evaluación sobre la dedicación del point guard al juego siempre que no esté lesionado.

Aunque todos los interrogantes caigan sobre Irving, el ejecutivo de Brooklyn prefiere no personalizar cuando habla algo más claro. Según sus palabras no se trata de hacer un examen al base, sino de exigir lo mismo a todos y cada uno de los jugadores que formen parte de la plantilla del curso 2022-23.

«Estamos buscando muchachos que quieran venir aquí y ser parte de algo más grande que ellos mismos, jugar desinteresadamente, jugar baloncesto en equipo y estar disponibles para ello. Y eso va no solo dirigido para Kyrie, sino para todos los que se encuentran aquí. «¿Qué los motiva? ¿Quieren ser parte de esto? ¿Están motivados por algo que tal vez no sea bueno para todo el equipo? Esas son preguntas que tendremos que hacernos a nosotros mismos y también a los jugadores que queremos traer de vuelta», sentencia

