Seamless Mouth gana el Clásico “San Valentín”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ejemplar Seamless Mouth (2), con la monta de Amin Castillo, ganó de manera espectacular la quinta carrera del sábado en el Hipódromo V Centenario, llevando a los allegados del establo Florida el Clásico Día de San Valentín que se disputaba en la carrera, en jornada donde quienes acertaron los seis ganadores cobraron RD$7,720.00 y con cinco RD$224.64. Los ganadores fueron Sharpen Power (5), Flander (8), El Gran Jeremy (1), Amorosa M. (3), Seamless Mouth (2) y Rosa D’Los Ángeles (6).

Saliendo del 2 en el aparato de salidas, el ejemplar estuvo en la última posición dejando que tanto Bad To The Core (1) y Gio Mambo (5) se drenaran al frente en una lucha suicida, mientras Red One (6) velaba el pleito más de cerca. Con fraccionales de 47 ambos ejemplares se gastaron y Red One se fue al frente en lo que parecía un triunfo fácil.

Sin embargo, Castillo movió su ejemplar por dentro y al entrar en la zona roja pasó al frente, deteniendo el cronómetro en 1:44 4/5 para los 1,700 metros. Concluida la carrera las autoridades hípicas encabezadas por Radhames Senra, entregaron los trofeos correspondientes.

Abriendo la cartelera Sharpen Power se sostuvo ante sus rivales, que lo arroparon en la recta final, lo que obligó a Carlos de León a sacar lo mejor de él. En la segunda José Villalobos condujo al triunfo a Flander a la victoria y en la tercera Esmerlin Justo depositó ganador a El Gran Jeremy, que rompió el “Maiden” una carrera después de ser descalificado el 6 de febrero.

En la cuarta ganó la descartada para pool y banca, Wind And Storm (7) con Jonathan Saldaña en la silla, de tal forma que para pool ganó Amorosa M. (3) que llegó segundo. En la carrera del cierre Edicson de la Cruz condujo a Rosa D’Los Ángeles al triunfo