Se vuelve viral supuesto like en Instagram del papa Francisco a foto de modelo brasileña

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Los usuarios de redes sociales no salen de su asombro ante el supuesto “like” que dio la cuenta oficial del líder de la Iglesia Católica, el papa Francisco, a través de su cuenta oficial de Instagram Franciscus, a una foto sensual de una modelo que posaba en roba de colegiala colgada en la referida red.

El like fue realizado en una foto de la modelo brasileña Natalia Garibotto, en su cuenta @Nataagataa, la cual cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram.

Un usuario de Twiter alertó a la modelo de lo ocurrido en la foto, quien de inmediato respondió de inmediato en Instagram con la siguiente frase:

“En el día de hoy he sido bendecida, al menos no me voy al cielo”, publicó Garibotto en su perfil de Instagram.

Otros usuarios han manifestado que todo se ha tratado de algo fake o falso, en el entendido de que alguien hizo alguna broma para viralizar dicha acción, al provenir de una figura de respeto como lo es el papa Francisco.