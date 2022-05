Se suicida enfermera del Hospital Cabral y Báez en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Autoridades del Hospital Regional José María Cabral y Báez investigan la muerte de la enfermera Leidy Margaret Almánzar Diloné, de 45 años de edad, quien aparentemente se suicidó en los horarios correspondientes a su jornada laboral la noche del jueves.

El doctor Bernardo Hilario Reyes, director del hospital lamentó el fallecimiento de enfermera quien estaba asignada al área de cirugía ambulatoria del centro.

Hilario, en compañía de la junta directiva, expresaron sus condolencias a los familiares, además, solicitan a sus allegados y compañeros de trabajo esperar los resultados de la autopsia que ofrezca el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar causa de su muerte.

El cuerpo sin vida de la empleada fue encontrado en uno de los consultorios del edificio de consultas externa por uno de los agentes de seguridad hospitalaria al momento de realizar la supervisión rutinaria nocturna.

La fallecida, es definida por sus compañeros como una persona de trato afable, bueno empleado y muy entregado a los pacientes. Con más de dos décadas en ejercicio profesional.

Según el testimonio de Ramón Rodríguez, secretario regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) a la víctima se le había sugerido en meses anteriores asistir a evaluaciones en el área de psicología pero que la misma se negó asistir.

“En meses anteriores se le había mandado a evolución de psicología, pero ella desistió en algún momento, cuestionándose que por qué ella tenía que ir al psiquiatría o psicología. No la volví a ver más, es la última vez que yo me había tratado con ella. Hace como tres semanas que la vi siempre risueña como ella era y amable, pero no pensábamos que en estos momentos ella iba a tomar una decisión así”, manifestó.

