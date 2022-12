Se suicida a los 40 años Stephen Boss, el famoso DJ del show de Ellen DeGeneres

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – La muerte del DJ, actor y productor estadounidense, Stephen Boss “tWitch”, quien era conocido por su participación en el programa de entrevista conducido por Ellen DeGeneres, se confirmó la mañana de este miércoles y hasta donde se sabe, el cuerpo del actor fue localizado al interior de un hotel de Los Ángeles, California con una herida por arma de fuego que aparentemente él mismo se produjo.

Según informo el portal de TMZ, los informes policiales señalan que Allison Holker, esposa del famoso DJ de 40 años, reportó la tarde del martes que su esposo se había ido de casa sin su automóvil, lo cual, le pareció alarmante pues nunca tenía ese tipo de comportamiento y luego de un par de horas más tarde, la policía de Los Ángeles recibió el reporte de un tiroteo en un hotel y al realizar las diligencias correspondientes localizaron el cuerpo del actor de “Magic Mike”, quien se habría quitado la vida de un disparo.

Allison Holker fue la encargada de confirmar la noticia de la muerte de “tWitch” y en entrevista para la revista People, pidió privacidad en este duro momento por el que atraviesa junto a sus tres hijos, además, recordó a su marido como un hombre ejemplar.

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba, valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él (…) decir que dejó un legado sería quedarse corto, estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento dificil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”, fueron las palabras de Allison Holker.

Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron los motivos que habría llevado a “tWitch” a tomar la lamentable decisión de terminar con su vida, sin embargo, las autoridades del estado Californiana ya comenzaron las diligencias correspondientes, por lo que se espera que en las próximas semanas den a conocer nuevos detalles sobre la muerte de Stephen Boss, la cual, ha causado una gran conmoción dentro del ambiente artístico.

Así reaccionó Ellen DeGeneres a la muerte de tWitch

Por su parte, Ellen DeGeneres escribió un mensaje en Twitter para expresar el dolor que le dejó la partida de su compañero de mil batallas y aprovechó para enviar sus condolencias a la familia del también productor.

“Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Por favor, envían todo su amor y apoyo a Alisson y a sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, fue el texto que escribió la también actriz.

Sobre Stpehen Boss “tWitch”

Stephen Laurel Boss, nació el 29 de septiembre de 1982 en Alabama, Estados Unidos y aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que desde siempre estuvo interesado por el baile y por ello decidió realizar estudios en Danza, lo cual, lo llevó a participar en el famoso concurso de “So you think you can dance” en 2008 donde aunque no ganó logró ganarse el cariño del público gracias a su carisma, además, consiguió que se le abrieran las puertas del espectáculo de par en par.

En los años siguientes, Stephen Boss dio el salto a la actuación participando en distintas producciones que implicaban derrochar su talento para el baile y fue en 2014 cuando se unió al show de Ellen DeGeneres, donde se desempeñó como DJ y más tarde como productor ejecutivo hasta el fin de dicho programa en 2022.

En el plano personal, “tWitch” se casó en 2013 con la también coreógrafa Allison Holker, con quien procreó tres hijos y fue apenas el pasado fin de semana cuando celebraron su noveno aniversario de bodas.

