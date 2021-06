Se rumora que la exponente urbana Tokischa recibió “el llamado de Dios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El creador de videos identificado en las redes como “Tornicleto” aseguró este lunes que la exponente urbana, Altagracia Peralta, mejor conocida como Tokischa, recibió “el llamado de Dios”.

En una imagen de la cantante colgada en la cuenta de Instagram de “Tornicleto”, indica que “hoy entiendo muchas cosas que la inmadurez y la fama no me dejaron ver. Seguiré haciendo música, pero con aportes de la palabra. me voy a convertir y a reformar mi vida”.

El creador de video expresó que “me alegro mucho. Era tiempo que esa niña sentará cabeza. Ella borró su antigua cuanta y así olvidar todos sus pecados y creó una nueva @tokischatraprd 🙏”.

Relacionado