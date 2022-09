´´Se robó la flor´´

´´Se denominaba no se hace´´ un sitio rural del municipio de Duvergé, caracterizado por suelos salino sódicos, PH alcalino y limitaciones de agua, ubicado al este del lago Enriquillo.

Estos predios de aproximadamente 20 tareas permutados por trabajos ejecutados por el señor Elías Vólquez Batista, mi padre, cultivadas con hacha, machete, pico, asada y yuntas de bueyes ¿, inicio la siembra de arroz por el año 1945, la ciénaga del perímetro del lado era ´´una zona franca de mosquitos, verdaderas nubes de 6 a.m. a 7 a.m. y de 5 a 8 de la noche, se movilizarán los mosquitos hasta 51 kilómetros de distancias.

La mayoría de los agricultores regresaban a sus hogares disfrutaban de su comida o un café relatando historias y fabulas tales como un: los agarraron robándose la flor vuelto un chivo manejando un jeep, después de la muerte no identificada de un habitante del pueblo, eran como las fabulas de la serpiente que encanto a Eva para que comiera la fruta prohibida, de ahí su maldición, la serpiente que se acostó junta a una mujer parida se amamanto de la madre y luego con el rabo le introducía en la nariz al bebe para que no gritara hasta matarlo.

Es bíblica la fábula de que la virgen embarazada por el espíritu santa de Jesús transitaba en una mula, la culebra espanto a la mula, tumbo a la virgen y esta fue maldecida la mula cruce interespecífico entre asno (Burro) y esquino (caballo), para que no pariera y a la culebra para que anduviera arrastrada por la tierra.

Los gatos verdes en mi casa llevaban envuelta en el cocote las culebras verdes, ambos maldecidos, esta casa seria llamada más tarde la casa de los comunistas.

La sentencia mortal de que serpiente que dejaste libre y se paró en dos patas entes de tirarse al mar y grito maldito seas que me viste y no me mataste, las culebritas 17 especies nativas benévolas los únicas que controlaban las ratas son masacradas sus cabezas por esta conceptualización equivocada que residen en nuestro subconsciente.

Elías aprovechaba las aguas que permitieron a la flor justificar, los otros los mosquitos los refugiaban en el bondadoso lugar llamado las damas contera donde 4 presidente eligieron a sus amadas.

Elías continuo su ardo trabajo en situación parecida me encontré con el general Tito Marmolejos quien dijo David tengo fijada en mi mente como en una película, con 6 bueyes enyuntados entraba a mella, y al grito zeeja capitán guiaba la yunta.

Así quedo Elías Vólquez, Instalando la primera factoría de arroz en la calle carrera con Darmiro Adames, donde yace el glase vigilado por quenepas dulces y florecientes. Esa realidad de enfrentar la naturaleza mereció el respaldo de los comunitarios de la región y de muchas personas del país.

En su política y si filosofía de vida genero contextualizaciones tales como:

El hombre se dobla, pero no se Baila el que puede, los demás miran Pan para mayo y harina para abril. Cuando malhaya llega, llega viejo y cansado. Todos los que suben bajan menos los que van al cielo, SI ES QUE Decía el que no piensa no sabe a dónde ¡Ah los hombres machos que duran, pero en retrato, si la mujer no es celosa! La expresión de solidaridad máxima aún vigente, es la mata de almendra tumbada por el ciclón Katy en el 1955, que sirve de sombra y producción de frutos, 67 años después.

Gracias a la vida y a los que nos ayudan a construir una nueva sociedad a 59 años del fallecimiento de Elías Vólquez (02 septiembre de 1963).

Hoy, Elías y Flor María son un emblema de solidaridad, ética y anticorrupción.

Por David Vólquez

