Se retrasa recuperación de Clayton Kershaw

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES.- Clayton Kershaw, quien fue retirado a última hora de la apertura que tenía pautada ante los Filis el 13 de mayo debido a una inflamación en su articulación pélvica, estaba programado para realizar su primera sesión del bullpen el miércoles.

Los Dodgers decidieron posponer dicha sesión, alegando que Kershaw no se está recuperando a la velocidad que esperaban, según mencionó el manager Dave Roberts.

“De acuerdo con cómo está ahora, no le parece – no nos parece – que tenga sentido [lanzar en el bullpen]”, dijo Roberts. “No sé cuándo será, pero no creo que sea en los próximos días”.

Dado que no hay fecha para el regreso de Kershaw a la loma, se puede descartar que el futuro miembro del Salón de la Fama pueda volver cuando sea elegible para salir de la lista de lesionados el 24 de mayo.

