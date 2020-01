Se retrasa el debut de Zion Williamson en la NBA: New Orleans confirma que será el miércoles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LUISIANA.- No habrá debut de Zion Williamson esta semana, como el periodista Mitch Lawrence (SiriusXMNBA) había anticipado hace algunos días. No será entonces pero tampoco queda demasiado, pues David Griffin, general manager de los Pelicans de New Orleans, comunicó este miércoles que el número 1 del draft 2019 debutará el próximo 22 de enero.

Le queda pues exactamente una semana a Zion Williamson para ver la luz de manera oficial en la NBA. Lo hará en un encuentro en el que los Pelicans se enfrentarán, en casa, a los Spurs de San Antonio.

Tal como Griffin pudo declarar delante de los medios que siguen a los Pelicans, si todo va bien, Zion estará debutando el próximo miércoles. Antes de eso, el novato de oro tendrá que completar un par de entrenamientos de notable intensidad los días 17 y 19 de enero. Si todo marchase de manera óptima en dichas ocasiones, el debut de Williamson en la NBA sería inminente.

“Nos acercamos al punto en el que nosotros pensamos que está listo para debutar”, pudo concluir David Griffin.

Mucho se ha dilatado, hasta el final, la aparición de Zion Williamson en la NBA. Después de sufrir un desgarro en el menisco lateral derecho por el que tuvo que pasar por el quirófano, justo antes de comenzar la temporada regular, las semanas de baja se convirtieron en meses. Inicialmente, de seis a ocho semanas fuera fue el período de baja indicado, aunque al final ha terminado siendo superior.

Así, tres meses clavados de baja después, Williamson y los New Orleans Pelicans han alcanzado el pensamiento común de que el alero está listo para reanudar el viaje.

