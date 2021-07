¿Se retira Yermín Mercedes?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Yermín Mercedes, posteó este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram @ymercedes73, dejando pensar que se retiró del béisbol.

“Its over”, se acabó, titula Yermín su mensaje en la red social.

El nativo de La Romana, que apenas tiene 28 años de edad, estuvo en las ligas menores de los White Sox, en Triple-A en Charlotte, antes de poner buenos números con el equipo grande los Medias Blancas.

Lo extraño de Yermín es que no tiene foto alguna del equipo de Chicago, al parecer, las borró todas.

Texto íntegro de Yermín

“Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la vida, a los fans que sin ellos no fui nada, a mi familia por comprenderme y apoyarme siempre. A Daniel szew por sacarme adelante, y de paso pedirle perdón a todos aquellos los cuales eh ofendido frutó de mi inmadurez a los miembros de la radio, televisión y prensa.. a todos los equipos que participé por no tolerar las decisiones de ellos a todo aquel que como ser humano le eh fallado le pido disculpas y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido..! Dios los Bendiga..it’s over”.

