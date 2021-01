Se registra un incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo, ubicado en India

EL NUEVO DIARIO, INDIA.- Un incendio se registró la mañana de este jueves en la compañía india de biotecnología y productos farmacéuticos, Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, según imágenes mostradas en la televisión local.

En el Serum Institute of India se producen al momento lotes de millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford, sin embargo, de acuerdo a los reportes de medios que captaron la catástrofe, un colaborador de la empresa aseguró que la producción no se verá afectada.

“No afectará la producción de la vacuna Covid-19”, dijo a AFP una fuente de la empresa, agregando que el incendio se produjo en una nueva planta en construcción, ubicada en la ciudad de Pune, en el estado de Maharashtra, en el oeste de India.

#VIDEO | Fire breaks out at Serum Institute of India in #Pune.

Source: ANI pic.twitter.com/sxsS5TnPrx

— G Plus (@guwahatiplus) January 21, 2021