(VIDEO) Se registra tirotero en una escuela secundaria de Texas

EL NUEVO DIARIO, TEXAS. – Un tiroteo se registra este miércoles en un instituto de secundaria en la localidad de Arlington, en Texas (EE.UU.), sin que por el momento las autoridades hayan confirmado si hay víctimas.

La Policía de Arlington informó en su cuenta de Twitter que estaba desplegada en la zona del tiroteo en la escuela de secundaria de Timberview.

“Estamos llevando a cabo una búsqueda metódica”, dijo la Policía, que colabora con otros cuerpos de seguridad.

La emisora local del canal Fox, que citó a fuentes policiales, indicó que al menos tres personas han sufrido heridas por disparos y que han sido trasladadas a un hospital, lo que no ha sido confirmado por ningún otro medio.

Una periodista de la cadena NBC en Texas indicó que se han cerrados los accesos al centro educativo, y que estudiantes y profesores están confinados en las aulas y oficinas del instituto.

🚨#BREAKING: Active shooter at Timberview High School in Texas

📌#Arlington I #Texas

Police had confirm that multiple people have been shot at Timberview High School in Arlington, Texas currently the school is on lockdown This is still developing story pic.twitter.com/5OoK3l5hwf

