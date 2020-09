Se registra temblor de magnitud 4.5 en Arenoso

View this post on Instagram

#DefensaCivilInforma La mañana de este miércoles se registró un #Temblor de tierra de magnitud 4.5, con epicentro en Arenoso, bajo Yuna. El movimiento telúrico también se sintió también en Santiago, San Francisco de Macorís, Gaspar Hernández, Nagua, Sánchez, Samaná, y el resto del Cibao. #DefensaCivilRD ¿LO SENTISTE?