(VIDEO) Se registra incidente en centro de votación donde se encontraba senadora Sonia Mateo

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- La senadora y precandidata a esa posición por esta provincia, Sonia Mateo se vio involucrada en un incidente que concluyó con un tiroteo, en la escuela primaria José Ramón López, de esta ciudad.

En un video enviado a esta redacción se observa a la congresista comunicarse por teléfono con una persona, a quien ella llama “ministro” y le indica que “tenemos un problema aquí. Yo no quería que este hombre (un coronel del Ejército que se encontraba en el centro) estuviera aquí”.

“Este tipo (el coronel) no tiene ningún tipo de conocimiento de nada. Hasta a mí me empujaron cuando llegue ahora mismo al municipio”, indicó Mateo.

La senadora añade que “Belén está coordinando, pero no me he comunicado con él, que lo mandó a él (el coronel) aquí. Quiero que me lo saquen de aquí ahora mismo. No me hagan llamar a Palacio por favor”.

Posteriormente, en otro video, se observa el momento en que un militar le pide a Mateo y sus acompañantes retirarse del centro de votaciones, y luego se inicia un tiroteo.

