¡Se necesita un respiro!

Para nadie es un secreto la impotencia y temor que discurre entre ciudadanos por los continuos hechos delictivos que día a día se registran en diferentes puntos del país, y que se han convertido en la piedra en el zapato para las autoridades del gobierno y policiales.

Videos que se vuelven virales, denuncias en las instancias correspondientes, en medios de comunicación, y tragedias como las muertes ocurridas recientemente como la de un coronel activo de la DNCD, el de otro oficial de alto rango retirado en Los Mameyes, y el caso anterior en un negocio de Villa Mella, han provocado la movilización, nuevamente, de la uniformada, que, junto a autoridades, en este caso del municipio Santo Domingo Norte, buscan con mesas de trabajo minimizar estos hechos que crean desasosiego en los que cada día salen a buscar el sustento de sus familias y solo desean vivir en tranquilidad.

Al analizar rápidamente entre tantos factores que inciden en que continúen ocurriendo acciones delincuenciales, se pudiera entender que los cacos no respetan a los protectores de los derechos de los civiles y los aplicantes de la ley, pues, aunque las cámaras de seguridad capten sus rostros en medio de una fechoría, pareciera es como un logro para estos malhechores, que no les importa ser apresados porque, por diferentes motivos, saben no durarán mucho tiempo en la cárcel.

¡Ya no hay amor al prójimo! Quitar la vida por un celular, una cartera o cualquier posesión que tenga el ciudadano, sin escatimar que sea un adulto mayor, una mujer, un o una joven estudiante o incluso un niño, es la práctica común que vemos afecta a nuestra sociedad dominicana, cuyo esfuerzo de las autoridades por mejorar las condiciones de esta, se ve mermado ante los desafiantes delincuentes.

Sin embargo, esta iniciativa de estudiar, valorar y ejecutar acciones conjuntas entre autoridades gubernamentales, municipales, policiales, juntas de vecinos y los propios ciudadanos comunes, da un respiro y devuelve un poco la esperanza, especialmente para la zona Norte del Gran Santo Domingo.

Este esfuerzo debe ser sostenido por la voluntad de los que quieren el bien común, buscando opciones para luchar contra alimañas humanas que despojan a hombres y mujeres de trabajo de lo poco o mucho que con sacrificio han conseguido con el sudor de su frente.

Reiteramos no debemos desmayar en lograr detener a los malhechores, con políticas públicas efectivas y constantes y el respaldo de la ciudadanía, como es el caso de la responsabilidad de los padres con la crianza de sus descendientes, ya que en gran parte de los casos los delincuentes son muy jóvenes o menores de edad. ¡Se necesita un respiro!

POR EL DR. LUIS CRUZ

*El autor es médico/ luiscruz@clinicacruzjiminian.com

