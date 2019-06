(VIDEO) Se movilizan en NY contra intento modificar Constitución RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- Dominicanos residentes en esta ciudad, junto a seguidores del expresidente Leonel Fernández, se movilizaron la tarde de este sábado en el Alto Manhattan en contra del intento de modificar la Constitución de la República Dominicana.

Al acto asistieron decenas de quisqueyanos sin bandería política, integrantes del movimiento “300 con Leonel”, el ex dirigente reformista con varios acompañantes, abogado Pascual Ramírez, y activistas comunitarios, quienes se establecieron en la esquina de la avenida Saint Nicholas con la calle 181.

Allí vociferaban y portaban pancartas con mensajes especificando “la Constitución no está en venta”, “Dominicanos del exterior, la Constitución no se vende”, “la Constitución no se negocia”, entre otros letreros.

Mientras que veintenas de transeúntes y vehículos que circulaban por el lugar, la mayoría tocaban bocina y haciendo la L con su mano derecha, al igual que peatones, en señal de apoyo a la actividad.

Hablaron Lirisy Mármol, quien destacó “los dominicanos agrupados en la Asociación de Instituciones Dominicanas del Exterior (ASOEDEX) llamamos la atención ante el gobierno de Danilo Medina que busca reformar nuestra Constitución, haciendo uso coercitivo del poder para imponer la reelección, poniendo en peligro la estabilidad del sistema democrático, y por ende la paz social del país”.

“Los dominicanos que residimos en esta ciudad, queremos enviar un fuerte mensaje de apoyo a la integridad institucional del país y nuestro contundente rechazo a una eventual modificación, por entender que ya es hora de disipar la incertidumbre y los oscuros nubarrones de dictadura que se ciernen sobre el panorama político quisqueyano”, sentenció.

Asimismo, Elizabeth Paredes expresó, “el relajo de reformar la Constitución de todo el que llega a la Presidencia tiene que terminar, porque eso impide el desarrollo del país y por ende pone el estado de derecho en una especie de tarea pendiente, y los dominicanos en el exterior no nos quedaremos de brazos cruzados.”

También habló Geraldo Rosario, presidente de los “300”, manifestando “vamos a respaldar la convocatoria de esta comunidad por el respeto a la Constitución, no se trata de una modificación integral como se ha hecho en otras ocasiones, más bien es la imposición del poder; por lo tanto es una violación, o más bien un golpe constitucional”.

En iguales términos se refirieron Melvyn Rodríguez, Welyn Osorio, Carlos García, y Rafael Rodríguez, entre otros.

Anuncios

Relacionado