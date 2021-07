“Se los va a comer el haitiano”: El comentario de Sarod Bertin que ha caído mal en algunos dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de la crisis sociopolítica que vive Haití, agravada ayer miércoles tras el asesinato del presidente del país vecino, Jovenel Moïse, la locutora y modelo haitiana asentada en República Dominicana, Sarodj Betin, emitió algunas declaraciones que no han caído del todo bien en algunos dominicanos.

En una entrevista que cedió para el locutor puertorriqueño, Jorge Pabón “Molusco”, en el marco de la celebración de la sexta edición de los Heat Latin Music Awards, la beldad haitiana, al ser cuestionada si ha sentido desprecio por los dominicanos, se refirió al mito de que a muchos niños en los campos del país les asustaban diciendo que si salían de noche “se los va a comer el haitiano”.

“Yo nunca lo vi como desprecio, yo más bien lo vi como ignorancia, yo entiendo que (lo que dicen) muchas personas en República Dominicana es por falta de educación, de conocimiento”, argumentó la Miss Haití Universo 2010 en la entrevista, que a pesar de que sucedió hace una semana, se ha viralizado por lo ocurrido en la vecina nación.

Ante su respuesta, Molusco le pregunta, ¿ah, eso era un refrán antes? y la también cantante respondió: “Si, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano es malo. Hay unas cosas que influyen en la cultura y el crecimiento de los jóvenes de ahora que ellos ni siquiera saben de dónde vienen, entonces tienen alguito en contra del haitiano, pero no lo entiende”.

Dominicanos se han auxiliado en sus redes sociales para reaccionar a las declaraciones, algunos molestos, y otros argumentado que el refrán correcto se refiere al “cuco” y no un nacional haitiano.

MOLUSCO SE DISCULPA

A raíz del gran descontento que ha causado la entrevista que le realizó el locutor y youtuber Jorge Pabón “Molusco”, a la haitiana Sarodj Bertin, el comunicador se disculpó este jueves por el controversial conversatorio.

“Opinar viendo sólo cinco segundos de una entrevista es como opinar de una noticia solo leyendo el titular. Cuando vas a la entrevista que le hice a Sarodj Bertin no fue el contexto que muchos en República Dominicana le están dando. Un país que me ha dado tanto lo menos que tiene de mi es respeto. Si al final entiendes que la pregunta fue formulada mal les pido mis más sinceras disculpas, no era mi intención”, manifestó.

SARODJ REACCIONA AL ASESINATO DE JOVENEL

Sarodj Bertin, reaccionó al asesinato del presidente de esa nación, Jovenel Moïse, ultimado la madrugada del miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe.

A través de su cuenta de Instagram, la también comunicadora, compartió con sus seguidores una imagen donde se ve a un niño llorar y la bandera de Haití en el fondo, a propósito de la situación que atraviesa su país de la madrugada de este miércoles.

“Me duele mucho”, escribió la Miss Universo Haití 2010 en su posteo.

