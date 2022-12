Se juramentan cientos de dirigentes de Pantoja en el Proyecto Nando con Luis 24

EL NUEVO DIARIO, PANTOJA.- El Proyecto Nando con Luis 24 realizó la juramentación del equipo de coordinación del Proyecto en el distrito municipal de Pantoja, el cual estará encabezado por Cristián Lorenzo, junto a un gran equipo de dirigentes.

Esta actividad estuvo encabezada por Fernando Paniagua (Nando), presidente del proyecto, junto a Andrés Peña, coordinador general del mismo, Fidel de los Santos, alcalde de esta comunidad; Bertha Díaz, presidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Pantoja y Héctor Luis Batista, primer secretario general de la provincia de Santo Domingo del PRM y vicepresidente de la comisión de desarrollo barrial.

Fernando Paniagua (Nando), precisó que algo me marcó la primera vez que nos reunimos y fue, “yo me voy a comprometer desde hoy a trabajar con usted, sin importar la decisión que tome nuestro equipo. Eso la verdad que nos llena de mucha satisfacción, gracias Giselle, eso nos estimula seguir trabajando, creemos que estos equipos tienen que ir a darle la cara a la gente, hablarle con la verdad de no comprometer absolutamente nada que no sea posible. La política es convicción y servicio. Aquí hay que venir convencido de hacer las cosas correctas, de trabajar por la mayoría y no por lo personal”.

Mientas que el alcalde Fidel de los Santos, en sus palabras ponderó el apoyo que ha venido dando el presidente Luis Abinader a la comunidad de Pantoja y reconocer que este apoyo ha sido a pesar de la situación que ha tenido que enfrentar el presidente desde que llegó a la presidencia y concluyó diciendo que estas inversiones le cambiarán la vida a los cientos de miles de ciudadanos que viven en esta parte del gran Santo Domingo.

Asimismo Cristián Lorenzo, excoordinador de campaña de Gonzalo Castillo en Pantoja, expresó que las obras que viene realizando el presidente de la República Dominicana, en los municipios de los Alcarrizos y Pantoja son tangibles, ¡Solamente quién no quiere ver, que no vea! por eso no podíamos quedarnos sentados viendo el compromiso asumido por nuestro presidente en favor de los más necesitados.

Este proyecto político del sector externo que está desde el mes de febrero trabajando por la reelección del presidente Abinader, se ha caracterizado por su rápido crecimiento en toda la geografía nacional y además con varias filiales en los Estados Unidos y recientemente dejaron juramentada una filial en la isla de Puerto Rico.

Relacionado