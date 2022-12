Se inician los primeros tanteos para apagar la llama del CMD en lucha contra ARS

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una reunión estéril pero esperanzadora fue la protagonizada este miércoles por el contestatario Colegio Médico Dominicano (CMD) y el parco Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), encuentro realizado para tratar de apagar las quejas y llamas del gremio.

Como presidente del CMD, Senén Caba representó al gremio médico y dijo, terminada la reunión, que esta discurrió en un clima agradable y que las autoridades recibieron y escucharon sus demandas, por lo cual, aunque no acordaron nada, esperan tener resultados concretos en próximos encuentros.

De allí salió optimista, lo expresó así: “El ambiente fue bueno y el escenario de ellos fue de aceptación”.

Caba, cabeza de movilizaciones contra las golosas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), apuntó que las demandas del gremio tienen que ver con la dignificación de los planes fundamentales de salud, para que las ARS incluyan todos los procedimientos y medicamentos, para que las ARS le incrementen también el pago a los galenos, y para que se eleve la cobertura anual en la adquisición de medicamentos.

Hablando de esta suerte, y plantado ante las ARS, el dirigente gremial repitió que si no llegan a un acuerdo, en enero le paralizarán los servicios a la ARS privada más grande del país. Dijo el pecado pero no el pecador: no mencionó a la ARS en cuestión.

Actores en escena

En la reunión estuvieron los ministros de Salud Pública, Daniel Rivera, y de Trabajo, Luis Miguel De Camps, así como Edward Guzmán como gerente general del CNSS y otros actores del sistema.

El CMD ha estado de pie, en actitud de protesta, contra las ARS, planteando un amplio pliego de demandas para mejorar el sistema de seguridad social.

Por ello ha paralizado y bloqueado servicios a seguros médicos privados, y se ha movilizado junto a otros sectores, en busca de lograr sólidas reivindicaciones.-

