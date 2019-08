Se entrega otro imputado a supuesta red narcotráfico de “César El Abusador”; suman 14 los apresados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este sábado que se entregó anoche ante la Fiscalía del Distrito Nacional Edward Patricio Montero Cabral, quien figura entre los acusados de pertenecer a una red criminal que presuntamente dirigía César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”.

A través de una nota de prensa, el órgano de justicia informó que Montero Cabral fue interrogado y será presentado en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medida de coerción, donde el Ministerio Público pedirá que se le impongan 18 meses de prisión preventiva.

La institución recordó que ayer también se entregó Yader Rafael Jáquez Araujo (Jaque Mate), a quien también implican en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos. También se le conocería media de coerción en las próximas horas.

Indicó que ahora suman 14 los que han sido apresados por su alegada vinculación a este caso, que fue declarado complejo, varios de ellos con la imposición de distintas medidas de coerción.

Señaló que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por presuntamente incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

Explicó el órgano persecutor que esos delitos están tipificados y son sancionados por los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa que destaca que las autoridades del Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD) continúan las pesquisas y que siguen trabajando arduamente en la localización y captura de otras personas que las investigaciones han permitido establecer que tienen algún vínculo con la organización criminal.

