Se entrega a las autoridades sargento que mató dos hombres e hirió a otros en Baní

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La noche de este martes se habría entregado a la Policía Nacional, el sargento que ultimó a dos hombres y dejó a dos heridos durante un altercado en un colmado en Boca Canasta, Baní provincia Peravia, el cual fue cerrado de manera temporal.

Según ha trascendido, el sargento mayor Ricardo Encarnación se entregó en la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional.

Su abogado, Juan Aybar, explicó que Encarnación reaccionó tras ser agredido por varias personas dentro del referido establecimiento y sostuvo que el mismo no se había entregado debido a que es la primera vez que se ve en una situación como esa, por lo que no sabía qué hacer.

“Como usted comprenderá, en un hecho de esa naturaleza, una persona que no tenga experiencia en ese tipo de conflicto, naturalmente no va a tener la disposición inmediata porque lo primero por un instinto natural, es ¿Qué voy a hacer?, porque él trabaja aquí, pero no es oriundo de esta provincia. Usted sabe que Baní es una familia y por esa razón, la persona siempre quiere saber de manera natural ¿Cómo lo voy a hacer, dónde voy a estar, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia?. Es una cuestión, diríamos nosotros, natural”, dijo el abogado a SIN.

Explicó que si el padre del menor de edad no va a agredir al oficial, el hecho no habría pasado de ahí.

Se recuerda que las versiones indican que tras el altercado con el agente policial, el menor fue a buscar a su padre y le dijo que Encarnación supuestamente le sobó la pistola y de inmediato el papá se presentó al colmado con varios familiares y sin mediar palabras le propinaron varios golpes y botellazo al oficial, quien en medio del forcejeo empezó a disparar para librarse de las personas. El hecho quedó captado en la cámara de seguridad del colmado en donde ocurrió.

