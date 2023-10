Se entrega a la PN “El Grillo” zacateca acusado de no enterrar cadáveres de bebés

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Se entregó este viernes Hilario Pascual, conocido como “El Grillo”, zacateca acusado de no enterrar los cadáveres de los recién nacidos encontrados en el cementerio Cristo Salvador.

Pascual se entregó junto a sus familiares y el comunicador Ramón Tolentino y fue recibido por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Mediante un video el imputado admitió que estaba borracho el día que le entregaron los cuerpos sin vida en una funda negra.

Explicó que el martes recibió una llamada de la Funeraria La Popular a las 6:00 de la tarde para hacerle entrega de los cadáveres, a sabiendas de que el cementerio operaba hasta las 5:30 p.m.

Afirmó que, tras recibir la bolsa negra, sabía que en su interior se encontraban unos restos, pero desconocía que se trataba de dicha cantidad, pues, normalmente, para sacar un cuerpo primero debe presentarse a la oficina y agotar un proceso, sin embargo, ese día solo se le hizo entrega de la bolsa, sin ningún documento y la suma de mil pesos.

Indicó que al notar que tenía poco peso, decidió no prestar mucha atención.

“Yo le pido al país perdón porque soy inocente, no sé lo que está pasando ahí, les pido que me excusen, no quise entregarme porque tenía miedo, no sabía, y no fue que me mandé a correr, yo me quede en el mismo sitio”, expresó.

“Yo no soy responsable de eso, porque cuando usted es responsable a usted le entregan un papel diciendo usted tiene seis muertos y a mí no me entregaron ningún documento”, agregó.