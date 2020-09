(VIDEO) Se enfrentan juntas de vecinos en las Cabuyas por construcción de zanja

View this post on Instagram

Los permisos de una zanja construida por la Alcaldía de La Vega mantiene enfrentadas a dos juntas de vecinos de El Corsal, Las Cabuyas, ya que por gestiones de la Fundación FUNSED y en respuesta a las inundaciones, por la Tormenta Gonzalo, fue enviada una brigada del ayuntamiento a reparar las zanjas de desagüe. Según los datos suministrados en la zona existen dos juntas de vecinos las cuales están en enfrentamiento por la obra, la que llegó a dar terminación a años de inundaciones, razón por la que fue desmentido Alexis Rodríguez, presidente de la Federación Vegana de Junta de vecino, quien dijo que se desconocía si se tenía el permiso para la misma. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD