¿Se enamoran mucho los hombres, podría esto llegar a ser un problema?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A diferencia de lo que podrían creer muchas personas sobre la poca capacidad de enamorarse que tienen los hombres, la psiquiatra y docente María Jerez aseguró que los varones se enamoran mucho y aman apasionadamente.

Explicó que esto no se refleja tanto en muchos casos porque culturalmente las mujeres siempre han sido más expresivas y emotivas que los hombres, sin embargo, eso no quita que los masculinos sean sumamente pasionales.

“El hombre ama mucho, mucho y puede ser sumamente pasional, por eso muchas veces llega a cometer algunos hechos”, expresó la doctora al ser entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa ‘Atrévete a Transformarte’, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Señaló que las mujeres, especialmente las latinas, están acostumbradas a servir y siempre estar atentas a los demás antes que para sí mismas, por lo que aparentan dar más afecto que el género opuesto.

También, indicó que la forma en la que las mujeres se enfocan en cuidar a otros y estar dispuestas a servir puede contribuir a generar en su pareja cierto nivel de dependencia que podría llegar a ser perjudicial para la relación.

“Al nosotras ser siempre hacia ellos y cuidarlos entienden quizás, en un momento de dependencia que ellos sienten por nosotras, que no estamos sabiendo proyectar esa parte de ellos y que uno no los quiere, sin embargo, no es así, es nuestra forma de ser y la de ellos que es un poco distinta en la forma expresiva, entonces el hombre a veces tiende a ocasionar una distorsión de esa realidad”, expuso.

No obstante, el que un hombre sea sumamente pasional, no significa que llegará a cometer violencia de género o tener una relación funcional, y en ese sentido la doctora explicó que muchos de los que no logran establecer vínculos sanos con su pareja es porque provienen de hogares disfuncionales.

“Sin embargo, aunque él tenga unos padres directos que sean disfuncionales, que sean agresores y se educa en un ambiente favorable que sea compasivo con él, sí esa persona puede crecer con amor, con delicadeza, con pasión, con compromiso, con afecto hacia su pareja”, puntualizó.

