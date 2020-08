Se despide Amelia Deschamps del programa “El Día”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista dominicana, Amelia Deschamps, anunció la mañana de este lunes que estaría despidiéndose del programa matutino “El Día” este viernes 24, noticiero donde laboró diez años junto a Huchi Lora, como comentarista.

Deschamps, compartió la noticia con sus seguidores a través de la emisión del programa de este lunes expresando que “hoy les anuncio que el próximo viernes me despido de este espacio, para emprender nuevos proyectos personales y privados, en los que seguiré vinculada al quehacer informativo y también a temas de sostenibilidad, que me apasionan”, aseguró la periodista.

Añadió que “levantarme cada madrugada con la certeza de que nuestro trabajo contribuye a que tengamos un mejor país, me llena de orgullo y a la vez, me hace depositaria de una responsabilidad enorme que he tenido muy presente en cada uno de mis actos”, pero declaró que ha decidido poner fin a este ciclo para embarcarse en nuevos proyectos.

Concluyó con expresiones dedicadas al equipo de trabajo que la acompañó durante sus diez años y declaro que, siempre estará agradecida del “privilegio que ha tenido de compartir todos estos años junto a Huchi, Javier y el resto de la familia que no se ve, el magnífico equipo de El Día y la familia de Telesistema 11, un lugar que siempre consideraré mi casa”.

