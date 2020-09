Se convierte en madre de cuatrillizos, concibe otro hijo y adopta cuatro más

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PENSILVANIA.- Maxine y Jake Young, una pareja oriunda de Pensilvania, Estados Unidos, son padres de nueve hijos con apenas tres años de relación, pues tras dar a luz a cuatrillizos en diciembre del pasado año, concibieron otro hijo luego de haber adoptado cuatro niños más.

En 2017 los Young adoptaron a cuatro hermanos: un niño de 4 años, dos niñas de 3 y un bebé recién nacido, pero una par de meses después, lograron su anhelo de embarazarse por primera vez y tuvieron a su primer hijo biológico.

La verdadera sorpresa llegó cuando se enteraron que estaban esperando cuatrillizos, sus bebés nacieron a las 32 semanas el pasado agosto en Phoenix, Arizona, donde la pareja localizó a un médico especializado en partos múltiples.

“No pensé que me podía quedar embarazada sin hacerme una fecundación in vitro, tal y como hice previamente con mi hijo”, reveló Maxine al canal local WFMZ al tiempo que aseguraba que su sorpresa se debía a que su nuevo embarazo llegó totalmente inesperado pues los médicos le aseguraron que no podía volver a procrear.

“Recuerdo que le envié a Jake un mensaje de texto y le dije ‘¡Dios mío!’”, comentó la joven.

La familia ahora está conformada por 11 miembros, una nueva aventura con la que ellos aseguraron están “muy agradecidos y emocionados”.