¡Se comprometieron! Vicente Saavedra llevará al altar a Clarissa Molina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La presentadora de televisión Clarissa Molina llega con la noticia de que ella y su pareja, el empresario y productor Vicente Saavedra, ¡se comprometieron en matrimonio! tras ocho meses de noviazgo: “Desde que lo conocí sabía que era el hombre con que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época”.

Los tortolitos eligieron el paradisíaco destino de Islas Vírgenes para este momento. De acuerdo con la exclusiva que dieron a la revista Hola! Usa la propuesta fue hace dos semanas.

Pero Vicente, el exmánager de Ozuna, ya había hablado con la familia de Molina en Navidad, y estos le dieron la bendición.

Declaró que el anillo lo mandó a hacer especial con el joyero de Ozuna y Daddy Yankee.

Así fue la pedida de mano: “Le dije a Clarissa para ir a ver el sunset (puesta del sol) a una parte de la playa en especial, porque ahí se ve mejor que en cualquier parte del mundo y era todo un cuento (risas). Regresamos al hotel, nos cambiamos y nos encontramos abajo, había un carrito de golf en el que nos montamos. Bajamos una cuesta grande, una montaña, y llegamos a una isla privada bien bonita. Veo de reojo y veo a mis muchachos escondiéndose… la agarré de la mano y le dije: “Mi amor, yo quiero hablar contigo”, nos fuimos caminando por la orilla de la playa y le decía que nunca me había sentido tan feliz, tan bien… que si ella se sentí igual que yo”.

Continuó su relato: “Ella me respondió que sí. Luego, ella se da cuenta de algo y de ahí la volteo y estaba prendido en la arena las letras de ‘Marry me’ y me arrodillé porque quería que ella se sientiera como una reina. Le dije todo lo que sentía, ella tenía un celular en ese momento, se le cayó o lo tiró, se me echó a llorar y nos abrazamos. Me dijo que sí y todo el mundo salió de su escondite a celebrar (risas). De momento llegó una señora, empezó a cantar”.

Para la ex Miss República Dominicana y conductora de “El gordo y la flaca” todo fue muy especial. “Desde que nos conocimos yo sabía que este era el hombre. Todo ha sido perfecto desde que comenzó, como ha sucedido”, reveló a la revista.

“El anillo está increíble, está bellísimo y él quería que fuera algo muy especial como lo es nuestro amor. Más allá de lo que pueda valer, el valor significativo, me dijo que me merecía algo como el anillo que me está dando”, agregó la dominicana.

La pregunta del millón, ¿cuándo y dónde será la boda? Como Vicente es puertorriqueño y Clarissa es dominicana, cada uno quiere que sea en su tierra o en Miami. La fecha no ha sido revelada pero será este año.

Clarissa y Vicente se conocieron en el 2018 cuando él trabajaba para el cantante Ozuna, y Clarissa estaban grabando la película “Qué León”, pero para ese entonces Vicente se encontraba en una relación, y Clari estaba en otras cosas y no pasó nada”, dijo Vicente.

Todo se formalizó luego de verse en la semana de Premios Soberano, donde Clarissa, luego de unos ensayos, salió a cenar con quien hoy es su futuro esposo.

