Se complica el regreso de Tyler Herro con el Heat

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Desde que Miami cerró su clasificación para las Finales de la NBA al derrotar a Boston por 4-3, los rumores sobre el posible retorno de Tyler Herro no han cesado, llegando a apuntarse el Game 3 de la lucha definitiva por el anillo como el momento exacto de su hipotético regreso.

Con dos partidos disputados y 1-1 en el global de las Finales tras el triunfo de los Heat en el segundo partido, lo cierto es que parece difícil que le veamos sobre el parqué en la madrugada del miércoles al jueves. En una conversación con Ros Gold-Onwude de ESPN, el alero señala que aún siente dolor en su mano derecha y que se le hincha cuando comienza a lanzar a canasta.

Herro quiere volver, pero tiene dudas. Si bien participó en todo el entrenamiento previo al Game 2 contra Denver Nuggets, quiere asegurarse de retornar en el momento adecuado, ya que le preocupa que su vuelta a la acción pueda estropear el ritmo del equipo.

El jugador de 23 años no ha estado sobre la cancha desde que sufrió una fractura en el primer partido de la primera ronda de playoffs ante Milwaukee Bucks. Por el momento no ha recibido autorización médica para jugar y Erik Spoesltra, head coach de los Heat, desea tenerle de vuelta únicamente en el momento en el que está listo para sumar al equipo. A estas alturas es una posibilidad real que no le veamos jugar hasta la próxima temporada.

