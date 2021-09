Se completó la reconstrucción de los Medias Blancas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La reconstrucción de los Medias Blancas está completa. Por primera vez desde el 2008, Chicago es campeón de la División Central de la Liga Americana.

Los Patipálidos capturaron el título divisional al vencer por 7-2 a los Indios el jueves en el primer juego de una doble jornada en Cleveland.

Con dicho triunfo, Tony La Russa consiguió el 13er tercer título divisional en su carrera como manager de Grandes Ligas y el primero desde el 2009 con los Cardenales.

La primera vez que La Russa ganó una división como capataz fue con los Medias Blancas de 1983, que capturaron el título del Oeste de la Americana al terminar aquella temporada regular con marca de 99-63. La Russa también ha ganado seis banderines y tres títulos de Serie Mundial–y espera sumar otra este año.

“Nunca pensé que tendría esta oportunidad, especialmente tratándose de un equipo tan bueno”, expresó La Russa. “Aquí estamos, los campeones divisionales. Una cosa que llegas a entender con el paso de los años es que ganar no pasa de moda, sino que mejora. Mejora porque aprecias más lo que todo el mundo tuvo que hacer para llegar hasta aquí. Y ése es el mensaje para todos los muchachos, los que van por primera vez: Se pone mejor y de hecho, se puede mejorar este año si jugamos bien en la serie divisional”.

Los Medias Blancas Sox buscarán su primer título de Serie Mundial desde el 2005.

“Todo equipo que está en los playoffs tiene posibilidades de ganar la Serie Mundial”, dijo el presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf. “Cuando [hay que ganar] tres de cinco o cuatro de siete, cualquier equipo puede vencer a cualquier equipo. Cualquier equipo se puede ver mal como cualquier equipo se puede ver muy bien.

“En una serie corta, todo es posible. No veo por qué no podamos ganarlo todo, pero si no sucede, tampoco me sorprendería”.

