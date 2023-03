Se cayó la narrativa de que los políticos pobres son los únicos que roban, según Aneudy Ramírez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el analista político Aneudy Ramírez, los recientes casos de corrupción han diluido la narrativa de que los políticos pobres son los únicos que roban cuando llegan al poder.

Argumentó que entre los sometidos actuales a la justicia, no se encuentra el pobre que ascendió para convertirse en ministro o director de una institución, sino los mismos que se encargaron de acusar de ladrones a los pobres.

“Esa narrativa de que los pobres son los corruptos cuando llegan al poder, cuando llagan a la política a ejercer un cargo público, esa narrativa se le cayó a los empresarios, porque los que hoy día están siendo sometidos a la justicia no son los pobres, no fue aquel pobre que ascendió y fue ministro, no fue aquel pobre que ascendió y fue director general de una institución, no, quienes están siendo sometidos son aquellos que se encargaron de acusar de ladrones a los pobres”, precisó.

Ramírez emitió sus valoraciones en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El comunicador aseguró que fue tan fuerte la narrativa, que los mismos pobres se tragaron la mentira de que debían votar por los ricos, para evitar que le roben al Estado, sin embargo, dijo que el tiempo ha demostrado lo contrario.

“Ahí están ellos que involucraron sus empresas, su supuesta honestidad en la administración pública, están siendo acusados, los están llevando al paredón”, comentó.

Recordó que “algunos de ellos se atrevieron a decir: nosotros no necesitamos un salario del Estado, nosotros vamos a donar nuestro salario y el pobre le creyó, porque el pobre siempre ha creído que el rico no roba y no es así, son los primeros que se llevan las grandes tajadas”.

En ese orden, acentuó que “la clase política dominicana se ha dejado engatusar y engañar de ese sector que ha pagado los grandes medios para decir que los políticos que vienen de abajo son los que son ladrones y los que vienen a desfalcar el Estado”.

